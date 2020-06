Lewandowski, implacable como el Bayern

La jornada 30 del torneo alemán inició el viernes con victoria del Friburgo ante el Borussia Monchengladbach por 1 a 0. El único tanto para la victoria del equipo local lo convirtió Nils Petersen a los 13 minutos de la segunda mitad. El equipo dirigido por Christian Streich ha hecho una buena campaña y se encuentra octavo en la tabla de posiciones.

En el día de ayer, el BayArena, estadio del Bayern Leverkusen, fue el escenario para un partido repleto de goles. Los locales cayeron ante un imbatible Bayern Munich por 4 a 2. A solo cuatro fechas del final del torneo, el conjunto bávaro continúa cosechando triunfos con gran cantidad de goles.

En esta ocasión, los goles para la visita los hicieron Coman, Goretzka, Gnabry y el máximo artillero de la Bundesliga, Robert Levandowski, quien además con 30 tantos, lidera el escalafón hacia la bota de oro con 60 puntos. Mientras que Wirtz y el argentino Lucas Alario, descontaron para los locales. Por su parte, el Mainz 05 consiguió la victoria en condición de visitante frente al Frankfurt por 2 a 0.

Otro atractivo partido, que tuvo lugar ayer, fue el de Hoffeiheim frente al Dusseldorf, en el Merkur Spielarena con empate 2 a 2. Los goles para los locales los hizo Rouwen Hennings, en ambas oportunidades, mientras que para la visita convirtieron el israelí Munas Dabbur y el suizo Steven Zuber, respectivamente.

Por su parte, el Leipzig, que se encuentra tercero en la tabla de posiciones, empató en su estadio por 1 a 1 frente al débil Paderborn, que continúa en la lucha por la permanencia. El checo Patrik Schick había puesto en ventaja a los locales pero el empate llegó a los 92 minutos del partido, y lo hizo el capitán de la visita, Christian Strohdiek.

En el último partido del sábado, el Borussia Dortmund consiguió la victoria por 1 a 0 frente al Hertha de Berlín. Fue un partido que se le hizo difícil a los locales por no contar con su delantero estrella Erling Haaland, que se ausentó por lesión. El único tanto del partido llegó recién a los 12 minutos del segundo tiempo y lo convirtió Emre Can. Resultó un triunfo importante de cara a la clasificación para la Champions League. Santiago Ascacíbar no concentró para el visitante debido a la lesión en el pie que todavía no se le recupera.

En el día de hoy, finalizará la trigésima jornada de la Bundesliga con tres partidos. De mañana, a las 8.30, disputarán su encuentro Werder Bremen frente al Wolfsburgo, en el Weserstadion. El local debe conseguir un triunfo que le dé un poco de respiro en la lucha por la permanencia.

Por otro lado, a las 10.30, la pelota rodará en la capital alemana, ya que se enfrentan Unión Berlín frente al Schalke 04. El equipo local, debe conseguir un triunfo y no se puede dar el lujo de dejar puntos en el camino a cuatro fechas del final, estando a solo tres puntos de la promoción. Se cerrará la jornada a las 13.30 con el encuentro entre el Augsburgo frente al Colonia, en el SGL Arena.

La siguiente fecha comenzará el viernes próximo con el duelo entre el Hoffeinheim y el Red Bull Leipzig.

Por su parte, Borussia Dortmund visitará a Dusseldorf el sábado 13 de junio, mientras que el Bayern Munich, actual puntero del torneo alemán será local en el Alianz Arena frente al Borussia Monchengladbach. Otro atractivo encuentro de la jornada 31 será el que se disputará en el Veltins Arena, cuando el Shalke 04 sea local frente al Bayern Leverkusen.