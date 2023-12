¿Llegó el día? Hoy se define la sede para la final de la Copa Argentina

Tic-Tac. El reloj corre y la fecha tentativa para la final de la Copa Argentina 2023 se acerca. Por esta razón, y después de lo que será la reunión durante la mañana de hoy entre las autoridades de la Copa Argentina, se anunciaría de manera oficial el día, horario y sede donde se jugaría la final del certamen más federal que tiene el país.

En ese marco, mientras se aguarda por una definición, Eduardo Aparicio, el Titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, dejó una confirmación importante. En diálogo con Ruge el León, la máxima autoridad de la Aprevide adelantó: “Desde ya se va a jugar en la provincia de Buenos Aires, no van a tener que trasladarse muy lejos y ahora falta poner la fecha, justo coincide también con la vía institucional y el 10 de diciembre cambian autoridades. Si bien el Gobernador le dieron la nueva responsabilidad, no sabemos si el ministro Sergio Berni va a seguir en funciones y la cúpula policial. Es una cuestión de logística”.

En esa línea y yendo más allá, Eduardo Aparicio remarcó sobre la sede: “Hay una decisión política del Gobernador para que se juegue en la provincia de Buenos Aires, solamente faltaría coordinar bien el día y la hora, nada más. La cancha más o menos la tenemos, hace poco se jugó un partido. Es en Lanús y estamos trabajando con ellos para mejorar algunas cosas del estadio”.

Por último y en relación a lo que fue expresando, completó diciendo: “Estamos trabajando para que el hincha de Estudiantes juegue muy cerca de la ciudad de La Plata, hay una decisión política provincial a través de su Gobernador y su ministro que está coordinando con nosotros la parte policial que lo dispuso Axel para que se haga en la provincia de Buenos Aires”.

Ante este panorama, en Estudiantes se están preparando para jugar la final el miércoles 13 de diciembre o en su defecto, el sábado 16, sabiendo que, por los tiempos, el próximo fin de semana está descartado. Por eso, ayer el plantel profesional se entrenó en el Country Club de City Bell luego de un fin de semana libre para los futbolistas. La práctica comenzó a las 16 y tuvo a Santiago Ascacibar trabajando a la par de sus compañeros en casi todos los trabajos. Además, hubo tareas regenerativas y físicas en la previa a una semana que irá aumentando en exigencia.

Schunke fue presentado como el nuevo DT de la Reserva

Ayer se llevó a cabo durante el primer Meeting Anual la presentación de quienes se harán cargo del segundo equipo del Pincha. Jonathan Schunke es el nuevo DT principal, mientras Leandro Testa (también exjugador y entrenador de la Séptima durante este año) tendrá el rol de ayudante de campo y Gerardo Bedogni como oreparador físico.

El exdefensor defendió los colores del club por ocho años, desde 2012 hasta 2020, jugando un total de 257 partidos y convirtiendo 12 goles. De esta manera, Schunke vuelve al club luego de tres años y nueve meses, para hacerse cargo de la Reserva que hasta hace poco entrenó Pablo Qutarocchi, donde lo espera un año de mucha competencia y objetivos por cumplir.

Por otro lado, Leandro Testa, nuevo ayudante de campo de Schunke, no pudo ocultar su emoción por esta etapa que vivirá y le aportará su experiencia al misionero en lo que será su primera instancia como entrenador. “¡Cerrando una hermosa etapa que duró 8 años y que jamás imaginé que me haría tan feliz! Muy agradecido a cada compañero que me ayudó a crecer y se aguantó mis exigencias y mis fastidios. Sobre todo, a cada chico que me enseñó día a dia, desde aquella 2001 hasta esta 2007”, soltó un emocionado Testa, en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.