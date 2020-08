Los amigos de Messi en Estudiantes y el futuro del mejor de todos

Todo parece ser que es un hecho la salida de Lionel Messi del Barcelona. Ayer, desde Mariano Andújar hasta Javier Mascherano, y también pasando por Sebastián Verón, todos mencionaron su nombre en algún momento del día. En el caso del arquero y el volante, ambos tienen contacto con él.

"Lo deben estar enfermando en este momento, pero ojalá que disfrute y que haga lo que tenga ganas de hacer. Él tiene que disfrutar ahora y yo soy del pensamiento que después de los 30 años, si en el fútbol no disfrutás, la verdad que no entendimos nada. Si el mejor jugador de la historia no puede disfrutar en el lugar donde está, para qué va a seguir estando ahí", aseguró Mariano Andujar en diálogo con el periodista Pablo González. "Le dije si quería venir a Estudiantes. Pero no creo que venga (entre risas). ¿Qué pierdo si no le digo?", agregó el arquero.

Messi tiene las mejores referencias de Estudiantes, y ya en su momento cenó en la casa de Sebastián Verón. Esto, de todas maneras, no significa que pueda estar cerca o lejos de llegar a Estudiantes: es un hecho que seguirá jugando en Europa, y todos los caminos conducen al Manchester City, aunque desde Barcelona aseguraron que la salida del club no será para nada sencilla desde el punto de vista legal.

A priori, en el transcurso del fin de semana, Messi debería presentarse a trabajar junto a Luis Suárez con el entrenador Ronald Koeman, quien decidió respaldar a Piqué y Busquets, pero no así al delantero uruguayo y a Vidal.

El París Saint-Germain no descarta hacer un intento para contratarlo, y por el momento las acciones del Inter de Milán parecen haber caído.