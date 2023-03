“Los chicos de Gimnasia no tenían nada que perder, nosotros sí: mucho tiempo y mucha historia”

Estudiantes perdió ante su rival de toda la vida después de 13 años. Eduardo Domínguez dirigió su segundo partido en la institución y para su mala suerte quedará en la historia por haber sido el encuentro donde se cortó una extensa racha clásica. Una vez finalizadas las acciones, el entrenador del Pincha dialogó con los medios presentes en el Bosque.

“En el segundo tiempo nos pasó exactamente lo mismo que la semana pasada: buscar que pase el tiempo. Hay que prestar más atención y estar más focalizados. No debemos esperar a reaccionar, hay que accionar. Hay que atribuirle a los chicos de Gimnasia que hicieron un buen partido”, comentó Domínguez.

Consultado sobre la extensa racha que se cortó en la jornada de ayer, el técnico de Estudiantes explicó: “Los chicos de Gimnasia no tenían nada que perder, nosotros sí: mucho tiempo, mucha historia. No nos tenemos que detener ahí, tenemos que trabajar lo mental. Hay que hablar con los muchachos y trabajar en que los partidos son un todo, no un pedazo. Hay que levantar y empezar a sumar puntos, ya va un tercio del campeonato”.

Por último, el Barba se refirió a los cambios que realizó durante el encuentro: “Sabíamos que teníamos que cambiar. Les quise dar los primeros minutos del segundo tiempo para ver cómo nos acomodábamos, con gente de experiencia. No lo pudimos hacer. Para el futuro me servirá de experiencia. Puse a Verón porque no encontrábamos el juego. Creía que con Deian en un sector de la cancha íbamos a encontrarlo”.

Cabe recordar que Domínguez no viene teniendo mucho éxito en esta clase de partidos. De los últimos cinco clásicos que dirigió, empató uno al frente de Colón (1-1 ante Unión) y perdió los cuatro restantes (ante el Tatengue, dos frente a Racing y el de ayer).