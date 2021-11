Un poco a las corridas porque tiene turno en su barbería de Florencio Varela, Esteban Coronel, una de las figuras de Defensores de Cambaceres, atendió a este diario para charlar sobre el presente del equipo tras la gran victoria frente a Muñiz en el Deportivo Malvinas. El “Oso”, así le dicen porque de chiquito comía y dormía mucho, marcó el único tanto de la historia para darle confianza al elenco de Ensenada para la vuelta del lunes en el 12 de Octubre.

En diálogo con el diario Hoy, el mediocampista le confió a este multimedio: “Estoy bien, me levanté bien, no termine muy cansado el partido, me siento bien físicamente. A las 24 horas te empieza a doler todo el cuerpo”. Al tiempo que agregó: “Hicimos nuestro laburo, manejamos el partido como queríamos. Ellos juegan, querían esperar y salir de contra, se hizo duro, pero por suerte a lo último abrimos el marcador”.

En torno a la mentalidad del equipo, el volante marcó: “En el último partido cuando vimos que no teníamos más chances, hablamos en el vestuario y dijimos que nos quedaba una oportunidad más que era el Reducido, que no nos podíamos caer en este momento. El grupo respondió bien, los chicos tenían ganas y se vio reflejado ayer (por el miércoles). Los equipos nos tienen respeto, lo ganamos nosotros. Estamos conformes”.

“Estoy con mucha confianza para patear los penales, estoy tranquilo, sabía que era mucha responsabilidad porque era la última jugada del partido, tenía la gente de atrás que me hablaba pero estaba tranquilo y confiado. Me tomo un tiempo en pensar en el momento de ejecutar y trato de enfocarme solamente en eso”, admitió Coronel.

“Hemos hecho un gran torneo en el Apertura y Clausura, merecemos ascender. Hicimos un gran trabajo, nos merecemos una alegría para nosotros y la gente. Vamos a seguir luchando hasta el final, los equipos juegan y son duros, pero nosotros tenemos nuestras armas, queremos manejar la pelota, y si tenemos que tirar pelotazos, lo hacemos. Ojalá podamos jugar la final y ganarla”, completó.

Centro Español dio el golpe

Centro Español le ganó como local a Juventud Unida por 1-0. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Carlos Sacaan, de Ituzaingó, donde el “Gallego” actúa como local, y el único tanto lo anotó Ramiro Reynoso, a los 26 minutos del segundo tiempo.