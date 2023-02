Los hinchas piden a Comba

Con el margen acotado para la equivocación, el cuerpo técnico de Gimnasia encaró ayer otro entrenamiento en Estancia Chica, con vistas a lo que será el primer partido de local del año. Será cuando el lunes el equipo reciba a Defensa y Justicia en el estadio del Bosque a partir de las 20.

Puertas hacia adentro, la derrota contra Vélez caló hondo en el entrenador Sebastián Romero, quien estuvo nuevamente acompañado por allegados y socios caracterizados del Lobo en el predio de Abasto para fortalecer la atmósfera de optimismo de cara a lo que se viene.

Por un lado, tanto Chirola como sus colaboradores (entre ellos su hermano Pablo Romero) saben que tienen el crédito abierto porque apenas se jugó una fecha. Sin embargo, nadie desconoce la cruda realidad del fútbol en Argentina, que la semana pasada llevó a renunciar a Javier Mascherano de la Selección Sub-20 tras una repentina eliminación en el torneo Sudamericano.

Aunque pocos lo dicen públicamente, el partido del lunes servirá como termómetro para el cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia, ya que los hinchas de Gimnasia

volverán por primera vez a la cancha después de tres meses, con la ilusión de gritar goles y que el equipo pueda ganar por la mayor diferencia posible.

Ahora bien, ¿y si eso no ocurre? Tanto desde la dirigencia como desde el entorno de Romero reconocen que si Gimnasia no levanta cabeza contra el Halcón de Varela será muy difícil eludir el murmullo o los reproches de algunos sectores de la tribuna, ya que por más que el club esté inhibido y muchos jugadores no tengan la experiencia suficiente para jugar en Primera, ningún hincha va a la cancha para ver perder a un equipo y después salir festejando una derrota como si nada hubiese pasado.

En tal sentido, en las últimas horas creció el clamor popular para que el actual entrenador del Lobo revierta la decisión de usar una formación plagada de juventud y que pueda apoyarse en otros jugadores con un poco más de experiencia en Primera para compensar las virtudes de Defensa y Justicia. En ese orden, en distintos sondeos de opinión y encuestas que comenzaron a circular en la ciudad de La Plata, la posibilidad de que Maximiliano Comba arranque jugando el lunes ante el Halcón de Florencio Varela viene ganando adeptos.

Para el caso vale el relevamiento de opinión realizado por el noticiero Somos Deporte, en donde los fanáticos del Lobo avalaron con un 84 por ciento de las opiniones la inclusión del volante Maximiliano Comba por encima de otro jugador del club que se pueda haber destacado en la Reserva, pero que todavía no completó un campeonato entero en Primera división.

Además de Comba, el cuerpo técnico evaluará entre hoy y el sábado la posibilidad de hacerle un lugar a Nicolás Contín para que juegue junto a Eric Ramírez en el ataque, como así también el hecho de incluir a Nicolás Colazo en la mitad de la cancha, corriendo a Benjamín Domínguez como segundo volante central (o enganche) delante de un número 5 de marca.

Todas estas opciones se irán resolviendo en estas horas a la par del entusiasmo de los fanáticos por volver al estadio del Bosque después de más de tres meses para ver y alentar al equipo, esperando que en el mes del carnaval llegue el primer festejo de febrero.