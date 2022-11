Los hinchas pusieron el color en la apertura del Mundial

l Mundial llegó. La pelota empezó a rodar ayer en el partido inaugural entre Catar y Ecuador en el estadio Al Bayt. Si bien hubo ceremonia y fiesta en la previa al encuentro entre la Selección anfitriona y los de Gustavo Alfaro, en las afueras del estadio los hinchas le pusieron ritmo a la previa, durante y pospartido.

Como suele suceder, el color inicia en los traslados hacia el estadio, continúa en las adyacencias, se muestra en las tribunas y luego no se detiene hasta después del encuentro. Ayer, con hinchas de las distintas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, el color comenzó en el metro de Doha. Las diferentes líneas que tiene el lujoso medio de transporte de la capital del país anfitrión del Mundial empezaron a llenarse de fanáticos. En la línea roja, la indicada para el traslado hacia Lusail (la última estación que te permite llegar al estadio Lusail y también al Al Bayyt), tuvo sus bagones repletos de hinchas de Ecuador y Catar.

No obstante, no fueron los únicos que quisieron sumarse a la gran fiesta del partido inaugural. También lo hicieron los fans de México, Brasil, Países Bajos, Honduras y hasta algunos peruanos (no clasificaron). Bajo el cántico “Sí se puede, sí se puede” y “Vamos, vamos Ecuador, que esta noche tenemos que ganar”, los ecuatorianos se subieron al los micros que trasladaban a los hinchas desde Lusail, 30km hacia el norte rumbo al estadio que tiene su fachada como una carpa de las que utilizaban los qataríes años atrás en el desierto.

Además de los seguidores de la Selección dirigida por el argentino y exentrenador de Gimnasia, Gustavo Alfaro, los brasileños también aportaron música y baile. “Si eres argentino entonces dime cómo es tener solo dos copas, una menos que Pelé”, cantaban los cariocas por los pasillos del metro, que luego siguieron en las calles rumbo al estadio. El tema fue entonado a puro grito y como si fuese una especie de himno nacional para ellos, lo repitieron pero en el final cambiaron el Pelé por Cafú, ya que el exlateral derecho se consagró campeón de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y la de Corea-Japón 2002. Igualmente, los hinchas argentinos no faltaron a una fiesta que, por ahora, no es ni la de ellos ni la de los brasileños.

De Arabia Saudita, pero fan de Argentina y Messi

En medio de la fiesta previa al encuentro entre Ecuador y Catar, diario Hoy se encontró con un hincha de Arabia Saudita que, si bien apoya a su país, quiere que la Selección Argentina gane el partido contra los árabes y también se quede con la Copa del Mundo. Malek Naim, uno de los sauditas que espera que su Selección dé el gran golpe del Grupo C del Mundial y clasifique a octavos de final, dijo: “Va a ser un partido muy duro con Argentina. Son un equipo muy bueno, tienen a Di María, Lautaro Martínez, Dybala, y claro, Messi”. Y además, agregó: “Si perdemos no voy a estar triste porque amo a Messi y quiero que Argentina se quede con esta Copa del Mundo”.