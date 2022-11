Gustavo Alfaro: "Esta nueva metodología de VAR se tiene que cortar las uñas"

El primer partido de la Copa del Mundo en Qatar ya pasó y Ecuador le ganó 2 a 0 a los locales qataríes. Luego de la victoria, el Director Técnico del seleccionado ecuatoriano, Gustavo Alfaro, compartió sus opiniones en la rueda de prensa.

"No tenemos a ciencia cierta una versión exacta de lo que podemos esperar" empezó diciendo y agregó los problemas de tener una fecha FIFA muy próxima al inicio de la competencia.

Habló de la tensión de protagonizar el partido inaugural y resaltó la juventud de la selección ecuatoriana, el equipo de Ecuador más joven en la historia de la copa del mundo. "Todas esas cosas obviamente jugaban en la cabeza de los jugadores", dijo.

A pesar de haber ganado el primer partido del Mundial, Alfaro aclaró que es un paso importante pero muchas selecciones que comparten este hecho con Ecuador no pudieron pasar de la fase de grupos.

El gol anulado a los 3 minutos por el VAR fue catalogado como un "condimento" por el DT. Se mostró muy feliz con respecto a sus jugadores y señaló el alto compromiso que ellos tienen con su selección.

La primera pregunta de la ronda de prensa fue de parte del Diario Hoy de La Plata. El periodista Juan Pablo Ferrari se dirigió a Alfaro con respecto al comentario acerca de la actuación del VAR en este certamen mundial, preguntó sobre su opinión al respecto y el estado de Enner Valencia para el próximo partido.

"Un placer verte, la verdad que los chicos me preguntaban mientras estaban evaluando la jugada y yo les decía que no había nada", comentó el técnico. Al narrar la jugada declaró que no podía estar en fuera de juego. "Esta nueva metodología de VAR se tiene que cortar las uñas", se expresó con gracia.

Para concluir, Alfaro ratificó su decisión de llevar a Valencia a la selección y aseguró que sus dolencias son solo unos golpes leves.

Al finalizar la ronda de prensa Alfaro se llevó un ejemplar del Diario Hoy para leer en la concentración.