Los hinchas tienen la palabra

Un una esquina de Tolosa una fanática de Gimnasia no sale de su asombro: “Yo no me vacuné y tampoco quiero pagar una fortuna un test para ir a la cancha. Quiero ir a alentar al equipo como siempre, pero no así”, afirmó.

En el barrio El Mondongo, Liliana opina algo parecido, pero distinto al mismo tiempo: “Yo creo que se pida la vacuna está bien para cuidar a los más chicos que todavía no pudieron vacunarse. Pero pedir un test de antígeno o un PCR para entrar a la cancha me parece una locura por el costo que eso tiene”, dijo.

En la cuenta regresiva al regreso de los hinchas a los estadios, El Clásico salió a recorrer las calles, y en un relevamiento realizado en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, la mayoría de los fanáticos del fútbol se mostraron sorprendidos por la decisión de la AFA de pedir un test de antígenos o PCR negativo para entrar a la cancha.

La medida involucra exclusivamente a los hinchas que por diferentes razones no se hayan vacunado ni siquiera con una dosis contra el coronavirus.

Los estadios estarán habilitados en un 50 por ciento de su capacidad y será potestad de cada club organizar los ingresos y la ubicación, siempre y cuando se pueda garantizar el distanciamiento, el uso obligatorio del tapaboca y se pueda comprobar por sistema la aplicación de al menos una dosis de la vacuna contra la Covid. Esos son los tres principales requisitos para poder aspirar a volver a las canchas el próximo fin de semana, en el contexto de la decimocuarta fecha en la que se van a enfrentar River y Boca como plato fuerte del domingo a las 17 en el Monumental.

Según se supo, las exigencias serán para los mayores de 18 años, ya que los menores de 18 todavía no tuvieron un alcance total y masivo de la vacuna contra el coronavirus, a excepción de aquellos jóvenes con comorbilidades a los que ya se les aplicó la vacuna.

En la recorrida realizada por este multimedio, más del 75 por ciento de las personas que fueron consultadas se mostró a favor de que se exija al menos una dosis de la vacuna, pero también más del 90 por ciento se mostró en contra de exigirles a aquellos que no quisieron vacunarse que paguen el costo de hacerse un test de antígenos para entrar a la cancha.

El ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, ya le había adelantado al diario Hoy a comienzos de septiembre que el público iría volviendo a los estadios de manera gradual. Ayer ratificó esta idea, y aseguró que en la medida de que sigan bajando los contagios, se irá incrementando el número de fanáticos que podrán acceder a los distintos estadios del fútbol argentino.

Con distintas políticas de ingreso, tanto Gimnasia como Estudiantes (ver aparte) han optado por priorizar distintas cuestiones: uno la localía histórica y el otro que puedan entrar todos los socios sin que nadie se quede afuera.

El problema es que tanto en Boca como en River, hay miles de abonados que también por estas horas reclamarán un lugar a partir de esta medida, que ayer tuvo una especie de freno por los requisitos que no se habían exigido, por ejemplo, cuando la Selección nacional jugó en septiembre en la cancha del Millonario por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las declaraciones

Liliana es hincha del Lobo y del barrio El Mondongo. “Lo de la vacuna me parece que está bien pedirla para cuidar a los más chiquitos. Lo del test me parece una exageración”, explicó la socia Tripera, quien espera poder acudir el domingo a la cancha.

Daniel, un hincha de Racing que vive en Tolosa y que el domingo irá a la cancha en el partido contra Estudiantes. “¿Qué? ¿Me tengo que gastar 7.000 pesos para hacerme el test para ir a la cancha? Noooo. Yo soy socio hace ocho años y el domingo espero ir a la cancha”, dijo en contacto con diario Hoy.

Zubiri Martín, viviendo en La Plata, hincha de Racing Club de Avellaneda. “Creo que la vuelta a las canchas es algo que todos estábamos esperando. Considero que el aforo del 50% es a modo de prueba, por la masividad de gente que mueve el fútbol, pero seguramente con el correr de los partidos ya vamos a tener el 100% nuevamente. Con respecto al PCR negativo, creo que es de gusto, controlando con tapabocas y controlando vacunación estaría bien. En caso de ser necesario, no sé dónde habría que hacerlo, y considero que debería solventarse ese gasto por parte del club”, comentó.

Agostina vive en Tolosa y es fanática de Gimnasia. “Yo no quiero que juegue en el Único, y también me parece que está mal que se pida el PCR o la vacuna para entrar a la cancha. Quiero ir a ver al equipo al Bosque como siempre pasó”, confesó la fanática.

Ignacio Sáez de Guinoa, de City Bell e hincha de Racing. “La vuelta al público me parece algo excelente. Cualquier hincha que solía ir a la cancha antes de la pandemia era un momento que se estaba esperando. Me parece buena la idea de implementar primero el 50% y después dependiendo de cómo evolucione que aumente”, consideró.

Gastón Callegher, hincha de Gimnasia y vecino del Parque San Martín. “Creo que es correcta la medida de pedir certificado de vacunación. Lo haría para solo público que tenga al menos una dosis, el test lo dejaría solo para excepciones de gente que por algún motivo no pudo vacunarse”, dijo.

Sergio Burgos, de La Plata e hincha de Estudiantes. “Estoy muy feliz por la vuelta del público, amo al Pincha y tenía mucha necesidad de ir a alentar del equipo. Hice un esfuerzo muy grande por mantener la cuota al día y merecíamos volver a los estadios. No puedo dejar de mezclar esto con la política, porque justo después de las elecciones cambió todo. Yo creo que es consecuencia del resultado de las PASO”, comentó.

Guillermo Argondizzo, de Los Hornos, hincha de Estudiantes de La Plata. “Me parece perfecto el regreso del público y está bien que pidan el PCR. Yo volvería a la cancha, pero hay que ver si estos test corren por cuenta del interesado o del club. Si lo tiene que pagar el club, creo que sería un gasto muy grande, porque no sé si todos los clubes están en condiciones de hacerlo. Creo que se lo tendría que realizar quien quiera ir a la cancha y pagarlo él mismo”, expresó.

Agustín Cappa, socio del Pincha y vecino del Parque Saavedra. “Creo que la medida de pedir al menos una dosis para entrar a la cancha es muy acertada, porque se evitarían casos graves de Covid en la hipotética situación de que se produzca algún contagio.

En cuanto al test de antígenos para los no vacunados, creo que es un error. A esta altura, la campaña de vacunación ya permite la inoculación libre para mayores y por lo tanto no debería haber excusas para no estar vacunado y así cuidar a las demás personas y a uno mismo”, aseguró.

Daniel Fouquet (derecha), junto a su hermano Raúl, de Villa Elvira. “Me parece una medida muy acertada lo de pedir la primera dosis, solo que deberían dejar el ingreso para los vacunados. A esta altura, la campaña está muy avanzada y si bien es de libre elección, quizás podría servir como un incentivo”, afirmó.