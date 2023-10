Los Mellizos rechazaron a Racing

Tras la salida de Fernando Gago en la noche del sábado a raíz de la caída del Clásico frente a Independiente, Racing Club de Avellaneda se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico pero por ahora las primeras opciones no han respondido de manera positiva para Víctor Blanco. Como candidatos número 1 por nombre, trayectoria y además pasado en el club para uno de ellos, Blanco fue a buscar a los mellizos Barros Schelotto quienes fueron echados de la Selección Paraguaya semanas atrás.

Sin embargo, los ex Gimnasia han declinado esa oferta debido a que todavía no está oficializada en papeles su salida de la Albirroja y por eso decidieron que hasta que no se resuelva este tema burocrático, no se sentaran a escuchar ofrecimientos para volver al ruedo. Como segunda opción el conjunto de Avellaneda pensó en Gustavo como entrenador principal, por su pasado como jugador donde salió campeón en 2011, pero el ex mediocampista no piensa despegarse de su hermano.

Con esta oferta rechazada, comienzan a aparecer otros nombres pero donde todavía no hubo contactos oficiales. En primer lugar se encuentra como opción Gustavo Alfaro quien no ha vuelta a dirigir tras su Mundial con Ecuador, pero el ex entrenador Tripero no estaría pensando en regresar al país aunque afirman desde su entorno que tampoco ha recibido llamados de Blanco o algún dirigente.

Luego Hernán Crespo es del gusto del manager Rubén Capria, y “Valdanito” fue despedido, en la tarde de ayer, del Al Duhail de Catar por lo que eso es un signo positivo para intentar que regrese al país tras el exitoso paso en Defensa y Justicia. El último nombre que trascendió fue el del argentino Martín Alsemi, actualmente en Independiente del Valle, pero tiene una cláusula de 700.000 dólares y además está siendo participe de un gran paso en el equipo ecuatoriano.

Mientras se resuelven todas estas dudas, ayer la Academia volvió a los entrenamientos donde Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla (entrenadores de Reserva) se pusieron al mando del plantel para empezar la semana como así también planificar el partido del domingo contra Platense en el Cilindro.