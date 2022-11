Los rivales de Argentina, las listas y los amistosos que le faltan jugar

Ya falta menos y la ansiedad eleva a cada minuto y a cada segundo. Argentina es un país que respira fútbol y todos lo sabemos, pero con la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo, la ilusión se puso en marcha nuevamente.

Algunos ya hacen cuentas, números y analizan a los rivales para la cita mundialista. Para no ser menos que nadie, a continuación desde diario Hoy te contamos los rivales, las listas y los amistosos que les falta jugar a los contrincantes de la Albiceleste en tierras asiáticas en la fase de grupos.

Arabia Saudita: amistoso pendiente y el capitán disponible

Por su parte, el primer rival del equipo de Lionel Messi y compañía será Arabia Saudita. Comandados por el técnico francés Hervé Renard, disputaron un amistoso el día 6 de este mes ante Islandia y lo vencieron por 1 a 0. Además, en la jornada del jueves igualaron 1 a 1 ante Panamá y todavía les resta un partido preparatorio, que será ante Croacia (último subcampeón del mundo) y en la jornada del próximo miércoles.

En cuanto a la lista, el DT incluyó al centrocampista Salman Al-Faraj entre los 26 futbolistas para el Mundial, pese a que sufrió una lesión de hombro, ya que no tendrá mayores complicaciones para jugar.

México: dura baja y falta Suecia

El combinado dirigido por el argentino Gerardo Martino triunfó 4 a 0 en su último amistoso ante Irak, pero aún le queda pendiente disputar su último encuentro de preparación ante Suecia, que será el miércoles. Finalmente, el Tata aún no dio a conocer sus citados, pero en los últimos días se terminó de confirmar que Jesús “Tecacito” Corona no viajará, ya que sufrió la fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo.

Mientras tanto, lo más destacado es que uno de sus emblemas, Chicharito Hernández, no será llamado por el entrenador debido a un escándalo por indisciplina. Según informaron desde ese país, el ex Manchester United no ha sido citado debido a que en Nueva York “metió a dos prostitutas en un viaje con la Selección”.

Polonia: todo listo y se prueba con Chile

Finalmente, los polacos, con Robert Lewandowski a la cabeza, ya tienen a todos los jugadores a disposición. Incluso en la nómina aparece el arquero Wojciech Szczesny de la Juventus, que en un principio estaba en duda por lesión. Su último amistoso será ante Chile en el Estadio Nacional de Varsovia.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN EN EL GRUPO C DE CATAR 2022

22/11 - 07.00 | Argentina vs. Arabia Saudita, en Lusail

26/11 - 16.00 | Argentina vs. México, en Lusail

30/11 - 16.00 | Polonia vs. Argentina, en el Estadio 974