Los saudíes subieron la oferta para intentar seducir a Messi

Jaume Roures, reconocido empresario catalán, no dudó en mostrar el interés que está poniendo el Barcelona en la vuelta del astro argentino, pero sorprendió al confirmar que desde Arabia Saudí subieron la oferta a más de 500 millones de euros por una única temporada.

A la hora de ser consultado de manera contundente sobre el destino de Lionel Messi, Roures comentó: “Se están poniendo todos los medios para que así sea”. Sin embargo, ante la multimillonaria oferta saudí, que no tiene ningún tipo de precedentes, dijo entre risas: “Yo no me lo pensaría”.