Lucas Licht: "Me sorprendió que Gorosito no me tenga en cuenta"

Lucas Licht fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Villa San Carlos, junto a miembros de la Comisión Directiva del club en la sede social de avenida Montevideo y 25, En conferencia, el Bochi se mostró agradecido y también destacó que le dolió su salida de Gimnasia: "Me sorprendió que el entrenador no me tenga en cuenta. No me veía venir la partida de Gimnasia".

Además remarcó que "me hubiese gustado despedirme de la gente de Gimnasia" y que se muestra contento por jugar en el equipo de su barrio: "Vengo a aportar lo mío y que el club crezca. Se propuso como objetivo el de poder ascender y eso fue una de las cosas que me hizo llegar al club".