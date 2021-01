Lucas Rodríguez, en la mira del Ciclón

Se conoce que Ricardo Zielinski no pretende un plantel con demasiados jugadores, el número ideal serían entre 25 y 28. Por dicha razón, para incorporar hay que dejar ir.



En la jornada del martes, tal cual adelantó El Clásico, se confirmó la salida del primero: Carlo Lattanzio. El volante salió a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, hasta diciembre de 2021.

Ahora, San Lorenzo apuntó a otro jugador del plantel de Estudiantes de La Plata, aunque con más minutos en primera y considerado titular para el Ruso.



Se trata de Lucas Rodríguez, quien fue titular en todos los partidos de la Copa Diego Armando Maradona salvo tres, producto de una lesión muscular. En las últimas horas trascendió que el Ciclón estableció contacto con la dirigencia Pincharrata y hasta iniciaron las negociaciones por el mediocampista ofensivo. No obstante, para Diego Dabove no es prioridad; aunque desde el club lo ven como una chance factible para incorporar en este mercado. En Estudiantes no quieren darlo a préstamo y sólo se desprenderían del jugador por una venta.



En San Lorenzo saben que el Pincha busca defensor central y están dispuestos a sumar a un jugador en la negociación. Sin embargo, si bien el zaguero zurdo y con experiencia es una de las grandes prioridades y Alejandro Donatti aparece como una posibilidad que gusta en el cuerpo técnico de Estudiantes, fueron tajantes con la respuesta al Ciclón y esperan por otra oferta para continuar charlando por una posible salida de Tití Rodríguez del club.

Por otra parte, San Lorenzo también ofreció al lateral izquierdo Gabriel Rojas, pero por ahora en el departamento de fútbol albirrojo están en tratativas para sumar a un defensor central y un mediocampista de marca.