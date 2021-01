Estudiantes: indirectas, enojos y presiones para la vuelta de Rojo

La novela del mercado de pases pasado fue la de José Sosa y su frustrado retorno al club que lo vio nacer. Ahora, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, volvió a enojarse. Esta vez con Marcos Rojo.



El mercado de pases para el fútbol argentino se encuentra estático. No solo se le dificulta la contratación de jugadores a la institución Albirroja, sino también a grandes y poderosos equipos del ámbito local. Ante esta situación –teniendo en cuenta el presente de los clubes en nuestro país–, en la dirigencia del Pincha creían tener el as bajo la manga: el sentido de pertenencia. No obstante, la expectativa se transformó en desilusión. Primero, con el Principito Sosa: el volante ofensivo firmó con el Fenerbahce de Turquía, y decidió no volver al club donde se formó. El presidente Verón estalló por la forma en la que se manejó el jugador con el Pincha. Finalmente, Sosa optó por seguir su carrera en el exterior, y al hincha y a varios dirigentes les molestó.

Rojo y su decisión de no volver



Por si fuera poco, cuando muchos comparaban la actitud de Rojo con la de Sosa para marcar la diferencia entre un jugador y otro; una decisión y la otra ahora parecen haberse olvidado. Es cierto, disputó un partido y apareció una pandemia; sin embargo, Rojo resignó dinero, calidad de vida y también perdió en lo deportivo.

Paradójicamente, cuando Sosa no regresó, Verón lo comparó con Rojo: “Está claro que José Sosa quiere seguir jugando al fútbol.

Pero poner condiciones... Es Argentina, no Alemania. Después lo tenés a Marcos (por Rojo) que es un pibe que quiso volver e hizo todo lo posible para lograrlo, y es valorable, un amor infinito”.



En aquel momento las indirectas eran dirigidas para el Principito. Ahora, son para el defensor. La Brujita puso una foto con su padre el día de su vuelta al club en 2006 y escribió lo siguiente: “El desafío de volver... de querer hacer historia, no querer ser uno más. Eso me enseñó mi viejo... Elegir siempre a Estudiantes sin condiciones, con aciertos y errores, pero siempre por delante a Estudiantes de la Plata”. Y, si bien horas más tarde realizó un descargo en la misma red social, al hermano de Rojo no pareció convencerlo y le respondió con otra indirecta: “Desagradecido botón”. Entre indirectas, presiones y enojos, Rojo definirá su futuro en las próximas horas y todos los caminos conducen al Xeneize.