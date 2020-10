Ludmila Ángeli: "Firmar mi primer contrato fue un sueño"

Ludmila Ángeli firmó su primer contrato profesional, luego de haber llegado al elenco de Berisso para disputar el próximo campeonato. Ante su primera experiencia en AFA, la mediocampista destacó lo que significa para ella esta oportunidad: “La verdad que al principio no me lo imaginaba que podía llegar a jugar en un club de AFA y defender los colores de la Villa. Es una posibilidad hermosa que se me dio y la tenía que aprovechar. Me genera mucha felicidad y emoción a la vez, por qué es algo que me imaginé de muy chica y ahora lo estoy cumpliendo. Firmar el contrato fue increíble y saber que soy una jugadora profesional, es algo que no lo creo tampoco. El club que me encontré me encanto, siempre luchando para tener lo suyo y mejorando en todo, trabajan en equipo ya sea desde la comisión como gente del club, para tener todas las comodidades”.

Por otro y en este contexto de pandemia, Villa San Carlos regresó días atrás a los entrenamientos presenciales, tras meses de prácticas virtuales. Ante esto, la futbolista dijo: “Las sensaciones de la vuelta también fueron hermosas, había muchas ganas de arrancar y mucha felicidad. Se notaba esa buena vibra y caras nuevas que se sumaron al plantel, mucha alegría y garra en todos los entrenamientos, y los objetivos son claves, es intentar quedar entre los ocho mejores y mantenernos bien arriba... formar un lindo grupo y crecer juntos”.

Por su parte, se describe como una volante habilidosa y que tiene como ejemplo una jugadora de selección: “Soy una jugadora simple, intentando aprender siempre de algo nuevo y sumar conocimientos, crecer en lo futbolístico y táctico. Tengo velocidad, habilidad y estoy con muchas ganas de sumar al equipo”.

Además hizo referencia al momento de la disciplina en el país: “El fútbol femenino creció muchísimo, yo cuando jugaba no había escuelas ni clubes de fútbol y era muy difícil jugar con chicas de tu edad en un club. Después es hermoso el crecimiento y el logro conseguido de los contratos profesionales, que costó mucho. La verdad que todavía falta que crezcan muchas cosas, sobre todo darle bola al femenino como al masculino. No todos los clubes cuentan con un lugar para entrenar o indumentaria y es difícil sino tenés la ayuda del club”.