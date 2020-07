Made in Estudiantes: el ADN Pincha, con el que busca éxito Desábato

En un mercado de pases atípico, donde, según pudo saber diario Hoy, el Pincha se moverá con cautela y esperará hasta mediados de agosto para cerrar algún refuerzo de cara a lo que se viene, Juan Sebastián Verón y el técnico Leandro Desábato planean conformar un plantel con mayoría de jugadores surgidos en el club.

Estudiantes de La Plata fue y es un club que siempre se caracterizó por darle lugar a los jóvenes futbolistas que vienen de las inferiores, semillero de grandes jugadores y exportador de excepcionales profesionales a Europa. Es la línea con la que la institución, hoy con Verón como mandamás, ha conseguido los mayores logros, Libertadores, intercontinental y torneos locales.

El último año y medio para Estudiantes no fue el mejor, hacía mucho tiempo no se tenía que preocupar por la zona roja de la tabla de posiciones, el DT no era de la casa y tras la salida de Gabriel Milito, el club decidió optar por gente con ADN Pincha y volver a la fuente. Desábato y Rodrigo Braña, convencidos del material que hay en inferiores, apuntan a formar un equipo con mayoría de futbolistas con sangre Pincharrata, mantener a Marcos Rojo, repatriar a José Sosa y darle paso a los juveniles que piden pista.

Experiencia y juventud, la mezcla perfecta para el éxito que busca la dirigencia y cuerpo técnico del Pincha. Mariano Andújar, referente y capitán, guiando a jóvenes arqueros como Emiliano González y Jerónimo Pourtau; Jonathan Schunke en la zaga central, que, si bien no surgió del club, conoce a la perfección Estudiantes y acompañará, desde donde le toque, a los juveniles como Nazareno Colombo, Juan Ignacio Díaz, Mauricio Guzmán e Ignacio Gariglio. Además, en el lateral izquierdo, el plus de la jerarquía que intentarán mantener con Rojo, apuntalando a Iván Erquiaga y Facundo Mura, jugadores nacidos en el Pincha.

En el mediocampo está Javier Mascherano, sin dudas, el apellido más significativo para el puesto de volante en el fútbol argentino, por lo menos en los últimos años. Jugador de referencia para cualquier chico que quiera triunfar en esta profesión, será guía de Iván Gómez, Andrés y David Ayala, Franco Sivetti y Lucas Rodríguez. Por último, en la delantera, el prometedor futuro de Darío Sarmiento, seguido de cerca por Verón, quien en varias oportunidades declaró que está encima del juvenil y le aconseja cada vez que puede.

“Nunca darse por vencido”, es una de las bases y condiciones que pregona Desábato, y para eso, qué mejor que futbolistas que conozcan la historia de Estudiantes de La Plata. No hay un secreto para el éxito, pero el “Chavo” seguirá las raíces del club para volver a soñar.