Manuel Neuer usará la cinta de capitán "One Love" en el Mundial de Qatar

Manuel Neuer usará la cinta de capitán en honor al colectivo LGBTI+ en el partido frente a Japón en el debut mundialista.

En el marco de la campaña de la FIFA que impulsó el uso de cintas de capitán con significados tales como "salva el planeta", "protege a los niños”, "comparte la comida” y "no a la discriminación'', el arquero de la Selección de Alemania desafiará al organismo internacional y llevará un brazalete no autorizado.

El mismo se trata de un brazalete multicolor "One Love", que promueve la diversidad y la inclusión. Por su parte, el presidente de la Federación Alemana de Futbol, Bernd Neuendorf, afirmó que no tendrá problemas en pagar una multa y que "no es una declaración política, sino una a favor de los derechos humanos".

Teniendo en cuenta las ideologías y polÍticas de Qatar, en las que por ejemplo no se acepta las muestras de amor entre personas del mismo sexo y otras que atentan contra los derechos humanos, la FIFA no quiso que las selecciones lleven sus propios brazaletes con su propios mensajes, consierando que podrían aparecer algunos contra las políticas de Qatar y por ende propuso otras, las ya mencionadas.

A pesar de eso, Alemania hizo caso omiso a la propuesta y su arquero llevará la que ya ha usado en partidos anteriores. Un brazalete que será apoyado por Inglaterra, Países Bajos y Gales, que también lo usarán en sus encuentros del día lunes.