Maravilla Martínez: "Mi objetivo es buscar el mundial"

Maravilla Martínez volvió al ring y derrotó por puntos al inglés, Brian Rose. En una pelea en la que fue superior, pero que se lo vio falto de ritmo, el argentino de 46 años destacó que buscará seguir preparándose y buscar el título mundial.



"Estuve diez meses sin combatir y se notó en el manejo de la distancia. Brian me esperó, pero pude trabajarlo. No hizo lo suficiente para ganar porque no buscó el combate. Es bastante fuerte, pero estuve un poquito mejor que él", señaló.



Además dejó en claro que su sueño es volver a pelear por el título mundial: "Ojalá tenga un combate dentro de poco, sobre todo en la distancia y el tiempo. Me sigue faltando el ritmo, pero mi objetivo es buscar el mundial. Pronto voy a realizar otra pelea".