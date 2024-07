Marcelo Bielsa, suspendido en Uruguay: no dirigirá contra Estados Unidos

La Selección de Uruguay, virtualmente en cuartos de final de la Copa América tras un inicio idílico del torneo, se medirá esta noche en Kansas City (Misuri) ante Estados Unidos sin Marcelo Bielsa. El DT argentino fue suspendido por la Conmebol debido a haber salido tarde a jugar el segundo tiempo en los partidos ante Panamá y Bolivia.

Tal como le sucedió a Lionel Scaloni, quien no pudo dirigir ante Perú y fue reemplazado por Walter Samuel, Marcelo Bielsa no podrá estar sentado este lunes en el banco de suplentes de la Selección de Uruguay para liderarla en el cierre del Grupo C ante Estados Unidos. El DT deberá vivir el encuentro desde un palco.

El motivo radica en que los jugadores de la Celeste salieron un minuto y medio tarde a jugar el segundo tiempo, cuando el reglamento indica que deben salir al campo de juego luego de 15 minutos de entretiempo. El Loco tampoco podrá dar la conferencia de prensa previa ni la posterior al encuentro. En cancha será reemplazado por su ayudante Pablo Quiroga, tal como lo comunicó la AUF.

Bielsa se suma a una lista que tiene a Lionel Scaloni, Ricardo Gareca (Chile) y Fernando Batista (Venezuela), todos sancionados con un partido de suspensión por el mismo motivo: salir tarde a jugar el segundo tiempo. La Conmebol se puso firme y repartió castigos para todos lados.