Marcelo Gallardo: "nos resultan incómodas las interrupciones del VAR que no agilizan el juego"

Marcelo Gallardo destacó la "incomodidad" que provocan las reiteradas interrupciones del VAR, específicamente a los equipos que tienen un estilo de juego rápido, ya que se ven perjudicados.

En conferencia de prensa, el entrenador de River, expresó: "A lo que no nos terminamos de acostumbrar es a a tantas interrupciones generadas por el VAR, que no ayudan a agilizar el juego y resulta incómodo para un equipo como el nuestro que siempre intenta atacar".

También, agregó su reflexión acerca del partido de ida de esta noche:"Pero de mi equipo me gustó la interpretación del partido que hicieron los jugadores ante lo cerrado que lo hizo Nacional. Porque tuvimos paciencia para atacar a nuestro rival, y aunque en el primer tiempo no estuvimos cómodos, no perdimos la calma y seguimos buscando espacios para abrir el marcador, algo que logramos en el segundo".

El "Muñeco", que enfrentó al club en el que terminó su carrera como jugador e inició la de entrenador, saliendo campeón en ambos casos, también resaltó la importancia "de mantener el arco en cero, algo muy importante en estas instancias de definición. Es que ahora iremos a Uruguay con ventaja de dos goles y la necesidad de Nacional nos podrá generar quizá más espacios para jugar".