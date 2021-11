Mauro Zárate, filoso: "Hice más por Vélez que lo que haría el 99,9% de los hinchas"

Mauro Zárate siempre que habla deja títulos para destacar. Y nuevamente, durante una entrevista, el delantero le tiró un palito a Vélez, luego de ser tildado como "traidor" por su pase a Boca. Ante esto, destacó que hizo mucho por el Fortín.

"No me arrepiento de esa decisión. Entiendo que el hincha esté enojado y no quiera saber nada de mí. Yo también me quedé dolido con las cosas que pasaron. Hice más por Vélez que lo que haría el 99,9% de los hinchas", destacó en diálogo con Tyc Sports.

Sobre su salida de Boca, señaló que Riquelme le pidió que no se vaya: "Antes de irme hablé con Roman, él quería que siguiera, pero yo necesitaba un cambio. Las ganas de quedarme estaban. Pero irme fue bueno porque ahora estoy haciendo lo que quería, que era jugar y divertirme adentro de la cancha".