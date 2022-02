Mauro Zárate rompió el silencio

En la tarde de ayer y después de mucho tiempo en silencio, Mauro Zárate habló con Radio La Red donde comentó todo lo que sucedió con su frustrada llegada a Gimnasia y su continuidad en el fútbol brasilero aunque ahora se encuentra en el Juventude. Respecto a la novela que estuvo en torno al Lobo y a Mauro durante un mes, el jugador comentó: “No creo que Gorosito haya dicho que no, porque me llamó él. Le dije que me gustaba la manera de jugar que tenía y de cómo paraba los equipos. Hablamos bien y después no volvimos a hacerlo. La verdad que fue muy buena la charla”.

De esta manera, el atacante dio otra versión de los hechos como también lo hizo Pipo en conferencia de prensa, aunque admitió que fue su decisión la de seguir en Brasil y que mucho no lo convencía volver al país como así también afirmó: “No estuve cerca de ir Colón ni a Independiente. Me llamaron de San Lorenzo y Racing pero también tuve una oferta de Gremio”.