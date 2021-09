Medvedev, primer finalista del US Open

El ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, se clasificó para la final del US Open, último Grand Slam de la temporada que se juega en Nueva York, al vencer hoy al canadiense Felix-Auger Aliassime (15), 6-4, 7-5 y 6-2.

El tenista espera por el ganador del choque que protagonizarán esta noche Novak Djokovic (número 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito) y el alemán Alexander Zverev (4).

Djokovic pretende adueñarse del US Open para superar el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con los otros integrantes del "Big Three" que no pudieron estar en Nueva York por lesiones, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Además, "Nole" ganó este año los otros tres grandes, Australia, Roland Garros y Wimbledon, de manera que si se queda con el US Open alcanzará un logro máximo obtenido por última vez por el australiano Rod Laver en 1969.

Por su parte, entre las damas, mañana jugarán la final la británica Emma Raducanu y la canadiense Leylah Fernández.