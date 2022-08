Memorioso y de palabra, Scaloni puso en carrera al Profe Córdoba

Con el mismo perfil bajo y humildad con la que se abrió paso en la Selección Argentina, Lionel Scaloni volvió a demostrar que es un hombre memorioso y de palabra. Cualidades que no sobran en el ambiente del fútbol, muchas veces viciado por la hipocresía y los intereses que llevan a romper amistades o dejar de lado los códigos con tal de avanzar y progresar.

A Daniel Antonio “Profe” Córdoba, muchas veces quisieron boicotearlo cuando intentó volver a dirigir.

En el contexto de un ambiente ambicioso y competitivo, en el cual algunos intermediarios pretenden tener más peso que la propia pelota que hace gritar de felicidad a los hinchas, el exentrenador de Estudiantes vio cómo se le fueron cerrando algunas puertas por no comulgar con algunas decisiones que en su momento se tomaron bajo la presidencia de Julio Grondona en la AFA. Sin embargo, en La Plata, como en el pensamiento de sus exjugadores del Pincha, el recuerdo y la imagen de buena persona siguen vigentes. Alcanza con escuchar las opiniones del Loco Martín Palermo, de Carlos “Chiquito” Bossio o del propio José Luis Calderón para entender que no se puede tapar el sol con las manos.

Ayer fue el turno de Lionel Scaloni, el mejor entrenador argentino del momento, quien a casi tres meses del inicio del Mundial de Catar 2022 confesó que su carrera como técnico fue marcada e inspirada en los conocimientos y las virtudes que le descubrió al Profesor de La Plata en el año 1997.

En aquel entonces, Lionel Scaloni no era valorado por Newell’s, el club que tampoco vio venir a Messi y lo dejó ir. Así fue que el Profe Córdoba lo trajo para reforzar a Estudiantes: lo potenció y lo impulsó para que luego fuera convocado para jugar el Mundial Sub-20 de ese año, en el cual se consagró como jugador saliendo campeón y marcando un gol decisivo nada menos que contra Brasil.

“El Profe Córdoba me dio el salto en mi carrera. Jugábamos con líbero, stopper, carrilero. Un stopper con el delantero más grande, el otro con el delantero más chico… Hacía cosas que a mí me asombraron y que no venía haciendo en Newell’s”, recalcó Scaloni al referirse a sus inicios como jugador en la Primera división del fútbol argentino.

“El Profe me dio la oportunidad de pegar el salto”, dijo en contacto con ESPN.

Con respecto a las posibilidades de la Selección en el Mundial, Scaloni sostuvo: “Hay 10 selecciones que van a pelear el Mundial, que van a jugársela. Yo voy partido a partido, es inútil decir que vamos a ganar. Es mentira, hay grandes selecciones. Sí vamos a competir, este equipo compite con quien sea”.

“Arabia tiene una connotación diferente. México sabemos que en los mundiales crece, tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Polonia, el rival europeo, más allá de que se clasificó en un Repechaje, tiene muy buenos jugadores, como Lewandowski. Tiene uno bueno por línea”, detalló en relación a los rivales de la Albiceleste en la zona de grupos de la Copa.

Lo cierto es que 25 años después de haber jugado en Estudiantes, el actual técnico de la Selección lleva parte de la mística que aprendió en el Pincha de la mano del Profesor para intentar la hazaña de volver a levantar la Copa y regalarle al pueblo argentino la mejor alegría a fin de año, después de varias temporadas de malas noticias.