Méndez va con los mismos 11

En un fin de semana con bastante actividad en el Juan Carmelo Zerillo donde hubo diferentes trabajos con pelota y también fútbol formal, Marcelo Méndez probó fichas y ratificó al mismo equipo que viene de perder contra Instituto en Alta Córdoba. A pesar de que todavía quedan los entrenamientos de hoy y mañana en Estancia Chica, el uruguayo no tocaría el equipo y seguiría en la tónica de que sea el mismo equipo que jugó las cuatro fechas de la Liga Profesional hasta el momento.

En la mañana de ayer el plantel se entrenó en el Bosque donde allí Méndez probó al equipo que se mantendrá con el 4-3-3 y aunque hubo una pequeña prueba con Felipe Sánchez en la zaga central, la idea es que continúe Yonathan Cabral junto a Leonardo Morales para ser los dos centrales. Luego Pablo De Blasis ha respondido bien y sigue evolucionando positivamente por lo que no tendría problemas en llegar al duelo del miércoles por la noche.

Ya sin la duda de De Blasis y esta ratificación a Cabral, el resto del equipo no iba a tener modificaciones porque el DT a pesar de que no se fue contento con el resultado en Córdoba vio algunas cosas positivas y después porque, como viene comentando este diario, hay jugadores suplentes que no están con el buen presente para ganarse su puesto. De esta manera, hoy por la mañana el plantel albiazul se entrenará en Abasto pero de no surgir imprevistos de último momento, el ex Defensor Sporting ya tiene todo definido.

Las Triperas y una gran jornada en el clásico de juveniles

Ayer se jugó la fecha 8 del Torneo de Juveniles del fútbol femenino donde se dio una nueva edición del Clásico Platense y allí Gimnasia tuvo una jornada más que positiva cosechando 7 de 9 puntos posibles. Las Triperas se hicieron fuertes en el predio de Abasto y no perdieron.

La Sub-14 abrió la jornada con un triunfo 1-0 gracias al gol de Miranda Ocampo; luego la Sub-16 también obtuvo una victoria pero fue por 3-1 con los tantos de Martina Escobar, Maia Farias y Taiana Fernández, mientras que Chiara Almua convirtió el tanto albirrojo. Por último, la Reserva igualó 1-1 con el gol de Emma Martínez Ruso para Estudiantes y el empate de penal para Gimnasia en los pies de Valentina Aguilar.