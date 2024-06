Estancia se tiñó de fiesta azul y blanca

Para cerrar la semana de celebración por el aniversario 137 que cumplió el Lobo el pasado 3 de junio, ayer se dio un gran festejo en Estancia Chica porque casi 10.000 hinchas albiazules se acercaron al predio para disfrutar una gran tarde que tuvo de todo. Con entrada gratuita se dio un almuerzo con guiso gratuito para todos aquellos que asistieron, venta de bebidas y de otras comidas en food trucks, también se dio la presentación de la nave central de la Fábrica de Jugadores y la tarde se cerró con un show en vivo de Los Charros.

Con la presencia del cuerpo técnico de Marcelo Méndez y también de algunos referentes del plantel, los hinchas también pudieron disfrutar de recorrer las diferentes instalaciones y las nuevas canchas que se hicieron en Abasto. Con respecto a la inauguración de la nave central, estuvieron Mariano Cowen y el coordinador de juveniles Gabriel Perrone hablando sobre la terminación de esta obra que conlleva nuevos vestuarios (jugadores y árbitros), una lavandería industrial para todas las categorías, dos utilerías para que los juveniles recojan sus cosas, nuevos consultorios, psicología, nutrición, kinesiología, médico y un flamante gimnasio.

En el marco de esta presentación, Cowen habló ante los presentes y dijo: “Por eso cuando a veces escucho que Gimnasia es un gigante dormido, un elefante dormido, me parece una falta de respeto total. Gimnasia es un gigante totalmente despierto y eso se ve con 30.000 personas en la cancha, se ve con 8.500 personas ahora en la casona. Gimnasia está totalmente despierto y vamos por mucho más”.

Por su parte, el coordinador Perrone amplió: “Hoy sí realmente podemos disfrutar. Griguol (su suegro) decía: Si querés que yo te haga un equipo de fútbol, me tenés que dar un buen campo de fútbol, 20 jugadores y 20 pelotas. Si no, no puedo. Conclusión, es imposible hacer un equipo de fútbol si no tengo una cancha donde la pelota ruede bien y que tenga una pelota por jugador, no puedo hacer un equipo de fútbol”.

Luego de esta presentación, se llevó a cabo el almuerzo donde también hubo sorteos de prendas mientras los hinchas disfrutaban del encuentro para después pasar al festejo del feliz cumpleaños con una torta, y el cierre estuvo a cargo de la banda de cumbia Los Charros.