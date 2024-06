Un mercado de pases que se empieza a mover para el Lobo

A pesar de que primero falta el partido del miércoles ­contra Barracas Central por la fecha 5 de la Liga Profesional antes del receso, de a poco se empieza a mover el mercado de pases para Gimnasia.

Como viene comentado este medio, hay intenciones elegir la opción de compra de Matías Abaldo, ver que sucede con el futuro de Benjamín Domínguez, como así también tener una cara nueva por línea, porque habrá varios jugadores que se irán en este mercado de pases. La reunión entre la Secretaría Técnica y Marcelo Méndez será entre jueves y viernes de la semana que viene.

Con respecto a los futbolistas que se van a ir, de a poco se empieza aclarar el panorama para aquellos que no vienen siendo tenidos en cuenta por el entrenador uruguayo desde que llegó y seguramente serán notificados en breve que se les intentará buscar nuevos destinos. Allí entran Rodrigo Gallo, Federico Milo, Matías Ramírez, Luciano Gómez y Franco Troyansky. Mientras que Yonathan Rodríguez, Lautaro Chávez, Matías Miranda, Cristián Colman o Guillermo Enrique están en la lista de veremos, aunque es muy probable que el uruguayo y el paraguayo no sean tenidos en cuenta.

Por eso mismo, sumado a lo que cree necesario Méndez, como contó El Clásico la semana pasada, por ahora el Lobo irá en búsqueda de un central, un lateral izquierdo, un mediocampista y un centrodelantero. Además, está la intención de renovar el préstamo de Rodrigo Saravia y hacer uso de la opción de compra de Abaldo, donde le prende velas a las ventas de Ramón Sosa o Alan Lescano, de lo contrario deberá vender a Domínguez con sondeos del fútbol árabe.

Asimismo, Agustín Cardozo no renovará su contrato en Tigre (finaliza en diciembre), por lo que desde Victoria no ven con malos ojos negociar su salida ahora. Obviamente para que se vaya en este mercado de pases, el Matador busca una ganancia monetaria, por lo que habrá que ver si el Tripero puede hacerlo, si no se suman otros contrincantes. Este nombre será dado por la CD al DT a ver que opina, aunque la clara intención del entrenador es que siga Saravia.

De Blasis evoluciona positivamente

En la práctica matutina de ayer, donde la pelota estuvo muy presente, también se dio una buena noticia para Marcelo Méndez porque Pablo De Blasis de a poco empieza a responder de manera positiva respecto a su molestia muscular. Después de dos días trabajando diferenciado, este viernes estuvo gran parte junto a sus compañeros y se espera que llegue sin problemas al miércoles. Hoy habrá una nueva práctica matutina donde se lo seguirá de cerca al 10.

Derrota para las Triperas

En la tarde de ayer, Gimnasia recibió en Estancia Chica a San Luis FC por la fecha 12 del Torneo Femenino, donde las dirigidas por Silvana Villalobos cayeron 2-0.

Con esta dura derrota de local, las Triperas perdieron la chance de continuar en los primeros puestos (aunque lejos de Boca, que va primero con gran ventaja) sumado a que el equipo puntano también estaba en esa pelea, así que quedaron cuartas, un punto encima de las albiazules.

Formación de Gimnasia: Castro: Ollivier, Aguilera, Ferreyra, Adorno; Oszczyk, Pintos, Esquivel, Curril; Barrionuevo y Sánchez.

Festejos en Estancia por el cumpleaños 137

Hoy será un día festivo en Estancia Chica porque, luego del cumpleaños 137, el pasado 3 de junio, este mediodía se dará el habitual almuerzo para los hinchas Triperos.

La actividad comenzará a las 11 en el predio albiazul, donde aquellos que asistan deben canjear su entrada gratuita en el portal de Autogestión, y se extenderá hasta las 15.

A la media hora de la apertura de las puertas se dará la inauguración de la nave central de la Fábrica de Jugadores, luego será el almuerzo, el festejo de cumpleaños con la torta y el posterior cierre a las 15, cuando estará el show de Los Charros, además de algunas otras actividades.

Cronograma:

—11:30 – Inauguración de la nave central de la Fábrica de Jugadores

—12:00 – Almuerzo

—14:30 – Feliz cumpleaños y corte de torta

—15:00 – Show de cierre