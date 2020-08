Messi: solamente un susto

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de Barcelona ante Napoli por 3 a 1 el sábado pasado, para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

En el cierre de la primera etapa, Koulibaly le entró fuerte al capitán del conjunto Blaugrana y el árbitro sancionó el penal. Inmediatamente, al argentino se lo vio con dolor en su tobillo izquierdo, pero de igual manera continuó en el campo de juego durante todo el encuentro.

A raíz de esto, Messi no participó del entrenamiento de ayer, pero no corre riesgo para lo que será el duelo ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la competencia más importante en Europa a nivel clubes. El rosarino deberá realizar 48 horas de reposo para no tener inconvenientes de estar presente ante el equipo alemán.

El encuentro será el próximo viernes a partir de las 16 en Lisboa, sede donde se realizarán los encuentros restantes del torneo. El duelo será a partido único, a diferencia de las ediciones anteriores, las cuales eran con dos encuentros. Quique Setién podría contar con el regreso de Ousmane Dembélé para el banco de suplentes, tras superar una lesión.