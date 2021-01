Miguel Ángel Russo: "Soy el responsable y me hago cargo de todo"

Miguel Ángel Russo dio la cara, tras la dura eliminación de Boca en la Copa Libertadores. Tras la derrota por 3-0 ante Santos, el DT fue autocrítico y asumió las responsabilidades en las caídas: "La idea era jugar de igual a igual. Soy el responsable y me hago cargo de todo".

Además hizo hincapié en los errores que cometió el equipo: "Hemos cometido errores que normalmente no estábamos acostumbrado y en este tipo de momentos cuesta mucho. Hemos tenido errores que el rival aprovechó muy bien que nos contaron dos goles y nos costó acomodarnos dentro del partido".

Y nuevamente no tuvo excusas y señaló la oportunidad que perdió Boca de pasar a la final: "No tengo excusas. #Boca llegó a semifinales y quedó afuera no es lo lógico, lo que uno busca, buscábamos más cosas". Por otro lado destacó la dificultad que les generó tener un hombre de menos.