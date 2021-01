Turf: sin clásico a la vista, Recoome se conforma con un Hándicap

No hay respiro para los burreros desde que arrancó el nuevo calendario hípico. El mismo indica que esta tarde hay una nueva función (la quinta reunión del año) en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un anémico programa de 13 carreras. El cotejo inicial se larga a las 13.30 y el de desquite se disputará alrededor de las 19.30.



Temprano, en el tercer turno, se correrá el Hándicap Jockey Club de Corrientes, reservado para todo caballo de 4 años y más edad ganador de tres o más carreras. Del lote de seis participantes destaca su chance Recoome, que desde que volvió la actividad hilvanó cinco éxitos consecutivos y hoy tratará de que no se corte la racha.



Por la cantidad de victorias que luce en su alforja el “handicapper” le adjudicó un peso de 64 kilos. Y como dicen que kilos son medallas habrá que confiar en el veloz hijo de Roman Ruler, a pesar que serán 200 metros menos de lo que está acostumbrado a correr. De tal manera que le da de ventaja a sus rivales de hoy entre 9 y 12 kilos. Entre los opositores que esperan un “acto fallido” de Recoome se anotan Bond Street y Monje Rojo.

LOS CANDIDATOS DE HOY

1ª.) PAT0 SMILE (7) AB ANDAMARCA (4) EL ES DE QUEENS (2)

2ª.) DEBEDE (9) LAND ROBERT (7) STAR LEADER (6)

3ª.) RECOOME (1) BOND STREET (4) MONJE ROJO (2)

4ª.) VENTAJERO GOOD (1) VIVO PER LEI (12) QUE VERRETIN (8 ) BLACK RUSSIAN (5)

5ª.) BAYHIBE (7) FIRST ATTRACTION (5) SORINA (1)

6ª.) EL CHACOTA (2) PRINCIPE STRIPES (5) VICENZO INC (9)

7ª.) DACTYLON (4) LOTOKI (13) FRIZADO DREAM (9) LUCKI MORO (2)

8ª.) BELLA LATINA (8) CHE ARTISTA (2) LUDOVIKA RUSER (1)

9ª.) CORRO CHUCK (11) SEXI HORSE (13) BARMAN KEY (7) VIVA VILLA (6)

10ª.) GABYTOCAT (1) SANTY TILINIGO (9) EL SUICIDA (2)

11ª.) DOÑA GODIVA (3) ANITA LIGHT (5) LA COCORONA (8)

12ª.) BEZANT (6) COMBATE SUR (10) ROCK SUREÑO (9) MASTER BLENDER (2)

13ª.) MAGALI HOT (4) CANDY YOU (5) PALMA DE ORO (2) ORIENTAL COUNTES (16)