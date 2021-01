Política institucional: cierran filas Contini y Badoyán

En las últimas horas, antes de emprender un viaje personal, el referente del movimiento Estudiantes un Estilo de Vida, Fernando Contini, confirmó una alianza política con el sector del socio Juan Badoyán, quien se convirtió en uno de los principales impulsores de encuentros y reuniones que se vienen realizando entre socios del Pincha en distintos puntos de la ciudad.



Contini, un socio que en su momento realizó una radio abierta defendiendo las tierras de 1 y 57 en tiempos del gobierno del doctor Rubén Filipas, había formado parte de la lista del arquitecto Lombardi en las elecciones de 2014, y también tuvo un acercamiento para colaborar con un proyecto para las inferiores del club, al punto de llegar a tener contactos con Agustín Alayes en 2015. Pero las reuniones no prosperaron en su momento.



Según se supo, a este grupo de socios se les intentaron acercar los hermanos Sebastián y “Picki” Russo junto al juez Claudio Bernard. Estos tres socios, junto a Sergio Buscemi y Martín Di Bela, se alejaron del club luego del primer gobierno de Verón, distanciados con el dirigente Héctor Nieves, quien formaba parte de este grupo, pero luego se pasó para el lado de los directivos más cercanos al fútbol profesional.

El sector de Badoyán ya fijó nuevas reuniones antes de finales del mes de enero, sin descartar que una de ellas pueda realizarse en un domicilio particular de Pinamar en la costa argentina.



Los hermanos Russo y Bernard, por ahora, no fueron aprobados para ingresar a este sector, aunque de aquí a finales de marzo todo puede pasar.

Verón y otro mensaje al socio de Estudiantes



Luego de responder a las críticas del día martes luego de otra derrota del equipo Albirrojo, Juan Sebastián Verón utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejarle un mensaje al hincha y socio del Pincha. “Agradezco a todos los mensajes de cariño y apoyo... Las distintas opiniones son tomadas, mientras que sea en el marco del respeto, muchas cosas se hicieron bien otras no tanto, pero siempre creyendo en que es lo mejor para la institución, si no fuera así sería el primero en dar un paso al costado... soy el máximo responsable y me hago cargo, como siempre lo hice en mi carrera. Mi historia con el club va más allá de un cargo político dentro de la institución... Empezó en los ‘50 con la llegada de mi viejo al club y seguirá aunque no estemos porque eso es lo que nos inculcó.. Estar siempre”, expresó la Bruja.