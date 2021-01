Hubo contraoferta a Rosario Central

En la tarde de ayer, el representante de Jorge Broun envió una contraoferta a Rosario Central ya que las negociaciones se habían estancado durante el martes. Este parate en las charlas se dio porque desde la dirigencia Canalla afirmaban que Fatura había cambiado las pretensiones que se charlaron la semana pasada cuando comenzaron los sondeos y que no podían pagar lo solicitado por el portero de Gimnasia. Lo cierto es que desde el lado del arquero afirman que esta contraoferta seguramente será aceptada por el equipo rosarino y todo llegaría a buen puerto, ya que además de querer volver a su equipo, el Kily González quiere sí o sí a Broun y es quien está presionando para que las dos partes cedan y se pueda dar el regreso.



A pesar de este arreglo entre el arquero y la Academia, los dirigentes de Gimnasia afirman que va a tener que ingresar dinero a las arcas Triperas para que se complete la transferencia ya que a Broun le queda un año de contrato y hasta el momento la idea no es que se vaya libre como la representación del rosarino pensaba la semana pasada.



Este pase seguramente tenga algunos capítulos más, como sucedió en junio del año pasado cuando Broun estuvo lejos y cerca del Lobo en tres intentos, pero finalmente terminó renovando en el Mens Sana ya que lo de Central estaba muy frío y el llamado de Diego Armando Maradona a Fatura terminó de decidir su futuro.



El propio guardameta dialogó con la prensa luego del partido contra Atlético Tucumán donde afirmó: “Ahora es tiempo de descansar y luego se verá mi futuro. No sé si voy a seguir”.

“Me parece que estuvimos cerca, hasta la última fecha tuvimos las chances matemáticas de jugar la final que era lo que habíamos trazado. Hicimos un montón de meritorios, jugando un buen fútbol y siendo superior en todos los partidos pero no siempre gana el que juega mejor. Estamos llenos de orgullo de cómo nos planteamos y jugamos en cualquier cancha, ahora estamos disfrutando del descanso por unos días”, comentó el portero.



Además, agregó: “Nos fueron pasando diferentes adversidades como la lesión de Coronel, el partido trágico con banfield o los casos de Covid-19 pero a pesar de eso o del primer partido que tuvimos que fue después de la muerte de diego, estos muchachos dejaron todo y todos desde su lugar cumplieron, el balance es positivo y nos deja una buena sensación”.



“Estamos descansando estos días pero en diálogo con los dirigentes. En estos días veremos cómo sigue todo y cuál es su idea. Nosotros estamos con ganas de seguir y entendemos que se hicieron las cosas bien. Conformamos un buen equipo”, contó y agregó: “Sabemos de la posibilidad de la partida de algunos jugadores pero eso lo tendrán que resolver los dirigentes, veremos cómo sucede todo en estos días”.



“Notamos una superioridad física, no solo era intentar jugar bien y lograrlo como lo hicimos, sino también vimos un buen rendimiento físico en los entrenamientos que lo plasmamos en la cancha. Por eso la gente vio un equipo que luchó en todas y se llenó de orgullo. Para un DT, tener un equipo que juega bien y mete en todas es una gran sensación”, concluyó Broun.