Mundial Sub-20: la Selección Argentina va por la clasificación ante Guatemala

Pasaron los nervios del debut mundialista, la victoria ante Uzbekistán y dos entrenamientos posteriores. Quedaron las reflexiones y las cuestiones para ajustar de cara a lo que se viene. El entrenador Javier Mascherano todavía no confirmó el equipo de Argentina para el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Pero es un hecho que el Jefecito realizará algunos cambios para enfrentar a Guatemala, entre ellos el ingreso del volante tripero Ignacio Miramón. Según pudo averiguar este multimedio, el técnico argentino tiene en mente algunos retoques que están ligados directamente al rendimiento colectivo en el debut. Porque contra el campeón de Asia a la Albiceleste le costó imponerse desde el dominio, acaso uno de los pilares del plan de juego de Mascherano.

Federico Redondo y Nacho Miramón serían las alternativas para reemplazar a Mateo Tanlongo. El retoque tiene su argumento: si en el debut lo que mejoraron a la Argentina fueron los cambios, entonces tiene sentido que en el segundo compromiso se repita uno de ellos aunque desde el primer minuto.

El Jefecito no solo está considerando cambiar por una cuestión táctica: al mismo tiempo, evaluando el desgaste que algunos futbolistas realizaron ante Uzbekistán, el entrenador de la Selección también podría preservar piernas. Y en ese sentido, quizás tenga descanso Brian Aguirre.

Una victoria para sacar boleto a la siguiente instancia

Considerando que pasarán a octavos el primero y el segundo de cada grupo, más los cuatro mejores terceros, a la Albiceleste le alcanzará con ganar frente a Guatemala para estar en la próxima fase.

Si el equipo del Jefecito termina en el primer lugar, se medirá contra el tercero del Grupo C (Senegal, Japón, Israel y Colombia), D (Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana) o E (Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez). Si finaliza segundo, irá ante el segundo del C. Y, en caso de salir como uno de los cuatro mejores terceros, las opciones son ante el primero del B (Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia) o del C.