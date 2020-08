Nadal no jugará el US Open

Rafael Nadal, número dos del ranking ATP, anunció que no disputará el US Open, por lo que no podrá defender el título del Grand Slam que se llevará a cabo entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

“La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar”, aseguró.