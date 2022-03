Nadal permanecerá inactivo por una fisura en las costillas

El tenista español Rafael Nadal sufrió una fisura en una costilla, por lo cual estará fuera del circuito entre 4 y 6 semanas, según informó.

El ganador de 21 títulos individuales de Grand Slam se quejó de un problema en el pecho durante su partido de semifinales del torneo ATP 1000 disputado en la ciudad estadounidense de Indian Wells la semana pasada.

Este martes, posteó: "Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias", escribióen el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste...", apuntó.