Neymar lloró tras el triunfo de Brasil

Brasil goleó en su segunda presentación y volvió a demostrar que es el máximo candidato a quedarse con la Copa América. Más allá de eso, tras ser entrevistado por la televisión, Neymar rompió en llanto y se mostró bastante sensible ante las cámaras. La razón fue que llegó a su gol número 68.

"Nunca imaginé llegar a esos números. Para mí es incluso emocionante porque pasé por muchas cosas en estos dos años, que son muy difíciles, complicados y esos números no son nada. La felicidad que tengo de jugar para Brasil, de representar a mi país, a mi familia. Vivimos en un momento muy inusual en todo el mundo, no sólo aquí, y ser un espejo para alguien es una gran alegría. Espero que les guste a todos los que les gusta el fútbol", destacó bastante emocionado.

Además Neymar se mostró contento ya que quedó cerca de ser el máximo goleador de Brasil, ya que sólo se encuentra a nueve goles de Pelé (77). Por otro lado, habló sobre lo que fue el pensamiento del equipo sobre el certamen: "Llegamos aquí sin saber mucho de lo que estaba pasando. No sabíamos si iba a haber Copa América. Desde el principio respetamos mucho nuestras jerarquías. Nunca vamos a decirle que no a la camiseta de la selección brasileña, hace un instante me conmovió decir lo que representa el equipo. Nunca le diré que no a mi país. No estar de acuerdo o tener una opinión diferente a los demás creo que es con respeto por el otro. Teníamos nuestra opinión y la expresamos".