Boca presentó a Briasco y Rolón

Tras una larga negociación, Boca presentó a sus nuevos dos refuerzos provenientes de Huracán. Esteban Rolón y Norberto Briasco sellaron su vínculo con el Xeneize y hablaron en conferencia, junto a la presencia del presidente, Jorge Amel y los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez.

En primera instancia, Briasco se mostró emocionado por la posibilidad:"Es un sueño para mí vestir esta camiseta. Gracias a Dios se pudo cerrar. Estoy muy feliz, espero arrancar lo antes posible y disfrutar lo que es este club". Además agradeció la tranquilidad que les transmistió Riquelme y también el acompañamiento de Cascini, en los días de negociaciones.

Por otro lado, recordó el elogio de Maradona, quien luego de un Huracán-Gimnasia, destacó que el jugador "era un animal": "Me quedará el recuerdo de toda la vida. Fueron palabras de Maradona que no olvidaré jamás. Fue un orgullo. Me firmó la camiseta y se la regalé a mi papá, contento tanto yo como él que estaba feliz".

Por su parte, Rolón agradeció el esfuerzo de Boca y afirmó que el club lo buscó durante dos mercados de pases: "Agradecer al Consejo de Fútbol y al Presidente. ¿Presión? Prefiero ponerle 'responsabilidad' y asumirla, hacerlo de la mejor manera". Y agregó: "No tuve contacto con Russo, seguramente hablemos mañana. Comparto con lo que dijo, tendremos un sacrificio muy grande".