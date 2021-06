El éxodo de materia prima: Gómez y Tití se alejan del Pincha

En plena recta final del mes de junio, los días de Lucas “Tití” Rodríguez en Estudiantes parecen contados, y así como el Pincha varias veces logró sacarle jugo a los jugadores que surgieron de las divisiones inferiores, el escenario indica que está a punto de perder el pase del habilidoso mediocampista, que terminó siendo una de las principales figuras del equipo de Zielinski en la Copa de la Liga Profesional.



Tal como anticipó El Clásico, Defensa y Justicia, que también tiene un acuerdo para sumar a Lucas Barrios, le abrió las puertas al jugador de Estudiantes para formar parte del proyecto deportivo que tiene a Sebastián Beccacece como entrenador, lo que le permitiría a Tití no tener que mudarse en el caso de que no surja una oferta del exterior para seguir jugando.



Así planteada la situación, la Secretaría de Fútbol realizó una averiguación para cubrir el hueco que dejará Rodríguez, ante la negativa de Matías Pellegrini de regresar en este momento al Pincha. Por eso mismo, aún sin que genere un amplio consenso interno, el club consultó por las condiciones de contratación de Juan Ramírez, un volante zurdo de 28 años para jugar como mediocampista ofensivo por izquierda, sector de la cancha que quedó huérfano ante la salida con el pase de Tití, la baja de Diego García cedido a préstamo a Talleres y también la imposibilidad de seguir usando a Mauro Díaz como una opción en esa posición, ya que tampoco seguirá en el club.



Según pudo saber este diario, la inversión total por el jugador de San Lorenzo, entre contrato y cesión del pase, rondaría los 3 millones de dólares. Una cifra muy elevada para un jugador del mercado local, que podría significar en términos comparativos, más del 50 por ciento de lo que el club recibirá en bruto por el pase de Darío Sarmiento.



Además, ante el regreso de Fernando Zuqui y la posible vuelta de Nahuel Estévez, el técnico Ricardo Zielinski decidió considerar “transferible” a Iván Gómez.



Este jugador, que durante el final de la temporada 2020/2021 sufrió la pérdida de su madre y se contagió de coronavirus, venía bajando su rendimiento en los últimos meses, a tal punto que pasó de ser el titular indiscutido cuando se fue Santiago Ascacíbar, a ser pedido por Platense para mejorar la campaña que se realizó en la última Copa de la Liga Profesional.

La tercera semana de pretemporada llegará con novedades y salidas

Estudiantes completará mañana la segunda semana de pretemporada en el predio Albirrojo, aunque con una sola cara nueva (Ricardo Ezequiel Ramírez), un viejo conocido (Fernando Zuqui) y una salida (Enzo Kalinski). Sin embargo, lejos de cerrarse la puerta de partidas, durante este fin de semana y el comienzo de la tercera semana de preparación habrá otras despedidas confirmadas.



A la ida de Kalinski, a quien se le vencía el contrato a fin de este mes y firmó con Argentinos Juniors, se le sumarán: Mauro Díaz, quien no forma parte de las prácticas y ensayos tácticos de fútbol en City Bell, y que quedará con el pase en su poder ya que se le termina su vínculo contractual el 30 de junio. Por otro lado, Federico González, quien a los 34 años seguiría su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda.



De igual forma que los anteriores dos futbolistas mencionados, a Lucas Rodríguez (otro que no seguirá) se le pedirá dejar una parte de su contrato con el club que lo contrate en un futuro no muy lejano.



De todas maneras, el éxodo no para y a Ricardo Zielinski se le siguen yendo jugadores.