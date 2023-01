No hay acuerdo pero Sosa volvió a faltar

Por tercer día consecutivo, Ramón Sosa se ausentó en las prácticas de Gimnasia en Estancia Chica y el clima está más caliente que nunca. Sin acuerdo todavía con Talleres de Córdoba, debido a que el Lobo envió una contraoferta con una diferencia de alrededor de 300.000 dólares que aún no tuvo respuesta de la “T”, el paraguayo por decisión propia junto a su representante volvió a ausentarse del entrenamiento. El camino que tomó el jugador es este y hay mucho enojo en calle 4.

Tan es así que cada vez está más firme la idea de seguir toda esta cuestión desde lo legal con carta documento, como anticipó el diario Hoy, debido al incumplimiento de un contrato y ausencia sin aviso a trabajar. Además, la negociación con el conjunto cordobés se enfrió durante este fin de semana ya que Javier Gandolfi cerró tres llegadas, entre ellas la de un extremo como es David Salazar de Argentinos, a quien le compraron el 50% del pase, sumado a que ayer se disputó el clásico contra Belgrano por lo que toda la atención estuvo en estos temas.

Esto por el momento le juega en contra a Sosa, ya que no hubo nuevos avances en la negociación y con la contratación de Salazar hay que ver si Talleres decide no contratar al ex-Olimpia, aunque desde lo económico no habría impedimentos pero faltará la decisión final del entrenador. Por eso mismo, mañana en el regreso a los entrenamientos se espera que el jugador esté bajo las órdenes de Sebastián Romero en Abasto o comience a resolver definitivamente esta cuestión porque el torneo comenzará el fin de semana que viene.

Hasta hace algunos días obviamente el guaraní estaba en los planes del cuerpo técnico para el debut contra Vélez, pero esta situación y decisión del futbolista no gustó mucho en Romero y Cabrera, por lo que habrá que ver qué sucede si finalmente la negociación toma un rumbo negativo, a pesar del deseo del representante de sacarlo del Mens Sana como así también del joven 23 años que no ve con malos ojos ir a Córdoba.

Oferta rechazada por Colazo

Durante los últimos días, el Juárez FC de México acercó un ofrecimiento por Nicolás Colazo, quien renovó su contrato en Gimnasia, pero la oferta fue rechazada por la dirigencia al ser considerada insuficiente y especialmente para no tener otra baja en el plantel después de las muchas salidas que hubo.

Domingo libre para el plantel

Con el punto final de la pretemporada en el día de ayer, hoy los futbolistas Triperos tendrán libre para mañana regresar a las actividades en Abasto por la mañana y entrenar hasta el jueves, donde luego quedarán concentrados para el partido del viernes contra Vélez. Mientras el tercer equipo jugó el amistoso frente a Berazategui, el resto del plantel hizo algunos trabajos aeróbicos y físicos para bajar las cargas tras una semana intensa de doble turno y amistoso contra Montevideo City Torque.

De esta manera, las tres semanas de preparación para el comienzo del 2023 llegaron a su fin y ahora habrá que ver si este poco tiempo, por el parate en diciembre, le alcanzará al equipo de Sebastián Romero para la triple competencia.