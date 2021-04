“No importan los antecedentes, hay que sentir el clásico”

A 24 horas del clásico de mañana, la dupla técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata dialogó en conferencia de prensa virtual y palpitó lo que será la edición número 172 del derbi platense.



“Los chicos están bien. Sigue siendo raro porque algunos tuvieron síntomas y otros no. La idea es recuperar lo hecho antes de estas dos semanas complicadas”, contó Leandro Martini. A lo que Mariano Messera agregó: “Este equipo supo salir de situaciones complicadas y siempre se ha hecho más fuerte. Ellos saben todo lo que significa el partido”.



Ante la consulta de si son o no favoritos, afirmaron: “Trataremos de volver a ser el equipo de hace dos semanas, pero no somos los favoritos. Queremos volver a ser un equipo que juega bien, intenso, y en estos partidos no importa la tabla ni los antecedentes. Importa sentir el clásico”.



A la hora de hablar de lo que habrá en juego mañana en Uno y lo que representa para ellos este primer clásico como técnicos, Mariano Messera expresó: “Esperemos darle una alegría a la gente en un partido tan importante. A uno en la previa se le viene a la mente los clásicos jugados, los goles convertidos, festejos y demás. Ojalá se repita eso”. A lo que Martini agregó: “Mañana nos vamos a terminar de preparar para intentar no fallar en nada. Queremos volver a posicionarnos en la tabla”.



Ya en el cierre, analizando lo ajustado que se encuentra la tabla de la Zona 2 y aspirando a sumar de a tres puntos para seguir en la pelea por la clasificación, sostuvo: “Es una zona muy pareja y hay muchos equipos juntos. A pesar de no haber ganado tenemos la oportunidad de seguir de cerca ese cuarto puesto y lograr el objetivo de pasar en esta Copa”.



Y no dudaron en dejar un mensaje de aliento para Timoteo Griguol, dado el delicado momento que atraviesa producto del coronavirus, y para los hinchas de cara a mañana. En este sentido, Messera cerró: “Le quiero mandar un saludo a Timoteo, que fue muy importante en mi vida, fue quien me hizo debutar y lo queremos mucho. Es un pedazo de historia y los muchachos el domingo (mañana) también saldrán a la cancha por él”. A lo que Martini completó: “Vamos a salir a jugar por la gente, por nosotros, por Griguol y lo que representa este escudo”.