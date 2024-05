“No tenemos miedo, hay que sacarse el temor a jugar y ser valientes”

Gimnasia tuvo un debut soñado en el torneo de la Liga Profesional: victoria en el Bosque, ante uno de los mejores equipos del semestre y en el inicio del ciclo Méndez. Tras el encuentro ante Vélez, el técnico charrúa brindó una conferencia de prensa y dejó varios títulos para analizar.

“Lo más importante es haber ganado, sobre todo por el rival durísimo que teníamos enfrente. Tienen claro su idea y modelo de juego. Nosotros por momentos los pudimos superar. Me quedo con la actitud de los jugadores. Estamos contentos por el resultado y porque pudimos aplicar algunas cosas de las que trabajamos”, comentó Méndez.

En la misma sintonía, el técnico charrúa explicó: “Un resultado no me cambia lo que pienso, es la primera fecha del torneo. Pudimos tener un tiempo que cuando un entrenador llega, habitualmente no tiene. Vimos cosas de las que entrenamos y eso nos pone contentos como CT. Creo que fuimos justos ganadores. El primer gol lo preparamos en la semana, sabíamos que ellos marcaban en zona. En el primer tiempo nos faltó manejar un poco más la pelota pero me quedo con la actitud. A los 85/90 minutos aún había jugadores que estaban desgastados e iban a presionar. Sabemos que no somos más que nadie pero menos tampoco”.

Consultado sobre sus sensaciones en las primeras semanas sumergido en el mundo tripero, el entrenador selañó: “Necesitamos unión y apoyo. Es parte del juego que te superen en algún momento. Y miedo, nosotros no tenemos. Hay que sacarse el temor a jugar.

Hay que ser valientes. Con nosotros, el que juega es porque se lo gana. Rodrigo Castillo jugó porque se mató en la semana. Queríamos presionar y pensamos que era la mejor opción. Pero además de él, hay muchas opciones. Y necesitamos de todos. Vivo los partidos de manera espontánea. Cuando veo que los jugadores entregan el máximo, como Castillo presionando al minuto 88, me identifico. Intento transmitirles cosas que les ayuden en esos momentos”.