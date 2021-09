“Obsesiones”, objetivos y una renovación en carpeta…

Luego del empate ante Platense, el plantel de Estudiantes disfrutará de todo el fin de semana de descanso y volverá a trabajar mañana en el Country Club de City Bell.

Puertas hacia adentro, en el Pincha están muy conformes con la sumatoria de puntos que se logró en lo que va del 2021 y hasta incluso están “tranquilos” con la campaña. Esto se debe a que se considera que estaba dentro de los previsto poder “ganar, empatar o perder contra cualquiera”, sobre la base de la paridad que está mostrando el torneo.

“Sabíamos que iba a ser así con el Ruso. Nos iba a dar tranquilidad para sumar un colchón de puntos, pero tampoco podíamos exigir que sea la revelación del torneo. Está todo dentro de lo que pensábamos que podía pasar”, comentó una calificada fuente del Pincha en contacto con este diario al momento de reflexionar sobre el resultado del último viernes.

El arquero y capitán Mariano Andújar, en tanto, entendió que la posibilidad de clasificar a una copa internacional es “un objetivo y no una obsesión”, más allá de que el equipo hoy se está metiendo de lleno en la Libertadores del año que viene.

Según se supo, tal como ocurrió en la primavera del 2020 cuando todavía estaba en Atlético Tucumán y la dirigencia del Decano le ofreció renovarle como ahora hace Estudiantes, Ricardo Zielinski se tomará hasta diciembre para evaluar y hacer un balance de todo lo ocurrido este año.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, tanto Zielinski como su cuerpo técnico están cómodos en el club, satisfechos por la relación que tienen con la dirigencia y conformes con el clima de armonía que se generó con los hinchas, que en tiempos de pandemia acompañaron al equipo desde afuera de la cancha y no hubo margen para escuchar silbidos o críticas cuando el equipo no jugó bien.

Sin embargo, en el caso de que llegue una oferta para dirigir un equipo del exterior (como la que estaría trabajando su representante con una institución mexicana), el cuerpo técnico no dudará en evaluarla y en todo caso la respuesta final para Estudiantes no llegaría antes del 31 de diciembre.

Así las cosas, más allá de que el triunfo de Talleres alejó al Pincha de la cima de las posiciones, que hasta el entretiempo del partido con Platense era suya, la realidad es que todo seguirá con un clima armonioso en las próximas semanas, aunque no se espera una definición inmediata en cuanto al futuro del cuerpo técnico. Esto no es porque no lo quiera Estudiantes, sino más bien porque sería el cuerpo técnico el que decida esperar un tiempo más antes de resolver el futuro.