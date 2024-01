Olympique de Lyon está interesado en Benzema

Karim Benzema tiene los días contados en Arabia Saudita. Siete meses después de haber llegado a Al-Ittihad como una de las máximas figuras de la liga, el Gato dejó en clara su intención de no jugar más en el equipo de Marcelo Gallardo. De hecho, se ausentó a varias prácticas, el Muñeco lo tachó de su lista para la pretemporada y varios clubes de Europa posaron sus ojos en él.

Uno de ellos es Olympique de Lyon, donde el histórico goleador dio sus primeros pasos y debutó profesionalmente allá por enero de 2005. Según informó el sitio RMC Sport, el club lionés presentará una oferta en los próximos días para repatriarlo en este mercado de pases.

Si bien el ex-DT de River no lo tendrá en cuenta, de hecho le está buscando un reemplazante en ataque, y los directivos saudíes están muy decepcionados con su actitud, no será nada fácil que Benzema se marche del equipo de Yeda, principalmente por sus pretensiones salariales.

De todos modos, el Lyon, que tiene como referente al argentino Nicolás Tagliafico, hará un intento para ficharlo y así poder levantar cabeza en la Ligue 1. Actualmente, se ubica en zona de descenso, cosechó apenas cuatro triunfos en 18 fechas y tiene una diferencia de gol de -13.

"Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría...", expresó en las últimas horas su representante Hugues Vigier. Aunque también dejó en claro: "No me lo ha anunciado por el momento". A su vez, explotó contra sus detractores: "Cuando estás en este nivel tan alto y luego en un momento dado tus resultados son un poco menos buenos, inmediatamente venimos y decimos que este es el final de tu carrera".

Otro club que posó sus ojos en el Gato en este mercado es el Chelsea de Mauricio Pochettino y Enzo Fernández. La prensa inglesa aseguró que lo tiene en carpeta junto a Roberto Firmino para reforzar los últimos metros del campo y podría presentar una propuesta para que llegue a préstamo a Stamford Bridge.