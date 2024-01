Se busca arquero...

El mercado de pases albirrojo se convirtió en una novela interminable, sobre todo por el tema arqueros. Tras el retiro de las canchas de Mariano Andújar, la Secretaría Técnica tuvo que poner el foco en un puesto muy sensible para reemplazar a un histórico. Y, con el correr de las semanas, las negociaciones se complicaron más de lo pensado.

Luego de una extensa danza de nombres –con Rulli en el medio–, parecía que Estudiantes tenía arquero para afrontar el año, pero a 72 horas del inicio de la temporada, el chileno Brayan Cortés plantó al Pincha. Pedro Gallese y Álvaro Montero son los porteros que suenan ahora para ocupar el lugar del mítico número 21.

Según la información a la que pudo acceder este medio, Estudiantes tenía un acuerdo con el arquero de Colo Colo hasta el domingo por la noche. Pero, durante la jornada de ayer, el jugador chileno dejó de atender las llamadas. Hasta que llegó la negativa, dejando plantado al club albirrojo en un abrir y cerrar de ojos.

Con una lista que ya tuvo más de 10 nombres, la dirigencia volvió a activar el teléfono y se comunicó con el entorno del peruano Pedro Gallese, actualmente figura en la MLS, defendiendo el Orlando City.

Gallese, de 33 años, es un emblema de la selección peruana de fútbol desde 2014, siendo el portero con más presencias. Actualmente, renovó su vínculo en diciembre por dos años, pero tiene intenciones de jugar en Argentina y solo saldría por una venta.

En una lista que no para de crecer y cuando faltan pocas horas para los debuts en Copa Argentina y Copa de la Liga, la opción a Gallese es el colombiano Álvaro Montero, que hoy defiende los colores de Millonarios. En la continuidad de un patrón muy marcado, Montero también tiene presencia con la selección de Colombia.

Domínguez probó equipo para el debut

Mientras tanto, Eduardo Domínguez no cuenta con quien debería ser titular, Fabricio Iacovich, convocado a la Selección Nacional Sub 23. Sin arquero para reforzar la salida de Andújar, el próximo jueves por la tarde en cancha de Lanús, en el debut de Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz, el arco lo ocupará Juan Pablo Zozaya, que no tiene minutos en primera.

Teniendo en cuenta lo expresado y a falta de dos entrenamientos más, el probable once del campeón para el estreno en el 2024 sería con: Juan Pablo Zozaya; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Enzo Pérez y Santiago Ascacibar; Alexis Manyoma, Guido Carrillo y Franco Zapiola.

Comienza la entrega de entradas

Para el encuentro del jueves, las entradas se venderán únicamente de manera online a través del sitio Deportick. Los tickets deberán retirarse en las boleterías de 1 y 57: hoy desde las 10 hasta las 17 y el jueves 25 de 10 a 16. Según informó el club, se deberá presentar (sin excepción) el código que se recibe al confirmar la compra, la tarjeta física utilizada y el DNI físico del titular del medio de pago.

Las populares tendrán un precio de $12.000, mientras que las plateas costarán $18.000. Además, las personas con discapacidad podrán retirar su entrada presentando DNI y certificado el día del partido en boleterías del estadio Ciudad de Lanús.