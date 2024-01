La historia de la joven platense que pide pista en el automovilismo

La participación de las mujeres en el automovilismo se incrementó notablemente en los últimos años. Además de chicas peleando de igual a igual con los pilotos de las distintas categorías, también se de­sempeñan en labores técnicas y de ingeniería. Con apenas 17 años, la platense Morena Moix se animó a incursionar en un ambiente dominado por hombres y se ganó el respeto de sus pares a base de buenas actuaciones. La piloto de la Fórmula 1100 Bonaerense charló en exclusiva con El Clásico y contó sus sensaciones de cara a una nueva temporada.

“Antes de la pandemia no tenía mucho contacto con el automovilismo. En una oportunidad mi hermano trajo un simulador a casa y ahí comencé a entusiasmarme con correr. Quise correr en karting, pero mi papá me dijo que no porque remitía cierto peligro. Por eso en marzo del año pasado me sumé a esta categoría que es zonal, donde me recibieron muy bien”, comentó Moix.

Al ser consultada sobre cómo es la actividad diaria de un piloto, Morena indicó: “Hay que entrenar muchas horas y también trabajar el plano mental. Yo logré mejores resultados luego de una charla con una reconocida piloto, donde me habló del aspecto psicológico y su importancia. Es un deporte donde hay que saber llevar adelante las emociones. Si no tenés pasión, no podés llevarlo adelante”.

Luego de finalizar la secundaria en la Escuela Italiana, la joven de la zona Oeste de la ciudad decidió iniciar una carrera universitaria, al mismo tiempo que competirá otra temporada en la categoría regional. Morena tiene el “ADN del automovilismo” por parte de su padre. Cabe recordar que Pedro Moix fue un reconocido piloto de la región y siempre estuvo ligado al ambiente.

Por último, Morena se refirió a lo difícil que es competir sin ayuda económica: “Este deporte conlleva mucho sacrificio. No tengo sponsors y me estoy preparando. Cuando arranqué lo vi como un pasatiempo, pero creo que puedo llegar a vivir del automovilismo. Por ahora voy mejorando con resultados, tengo que seguir creciendo y demostrando si me puedo dedicar a esto. Los interesados o interesadas en sumarse a mi equipo desde el lugar que sea pueden comunicarse mediante las redes sociales”.