Otra programación “descartable” con diez carreras de medio pelo

Encaramos la parte final del mes de febrero y esta tarde vuelve a levantar el telón el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de diez actos —todas carreras de medio pelo— a desarrollarse entre las 15 y las 19:30. Sin cotejo de nivel jerárquico, elegimos para comentar el Premio “Oyente” (1.000m). Ubicado en el arranque de la programación, convoca a once caballos de 5 años y más edad, ganadores de una carrera, que lucharán por los $820.000 de recompensa al que resulte victorioso.

Una carrera que seguramente no pasará a la historia del turf, en donde destaca su chance Imbatible, que, luego de salir de perdedor en esta pista, en la nueva categoría, debutó con un buen tercero de Set And Match en San Isidro que lo avala para ser uno de los principales candidatos a la victoria. Evidentemente, es un ejemplar que debe de tener sus “nanas” que no le ha permitido correr con asiduidad, pero ante esta compañía, “el tuerto es rey”. En la lista de principales contendores se anotan Danilo, que viene de abandonar el anonimato en forma por demás convincente y tiene chances de repetir. Y otro a tener en cuenta, si “quiere” ganar, es Happy Chuck, eterno coleccionista de puestos rentables de marcador en más de un centenar de carreras corridas. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas” y quizás se viene un “carrerón”… ¡Hagan juego, señores!