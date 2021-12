París rendido a sus pies: el sorprendente homenaje a Lionel Messi en la Torre Eiffel

a ciudad de las luces vivió una emocionante noche con la séptima coronación de Lionel Messi como el mejor futbolista de la temporada. Sus últimos partidos con el FC Barcelona, la participación con Argentina de la Copa América y el inicio de ciclo en el PSG fueron las razones por las cuales periodistas de todo el planeta lo seleccionaron como el ganador del Balón de Oro 2021.

Las repercusiones no se hicieron esperar y París despertó con un llamativo detalle a los pies de su histórico monumento. La Torre Eiffel amaneció con siete esculturas de cabras doradas pisando una pelota de fútbol cada una en referencia al hito que logró la Pulga. Dicho animal, que en inglés se le dice goat, se utiliza como un juego de palabras para llamar a alguien “el mejor de todos los tiempos” (greatest of all time).

La pregunta del millón es: ¿qué ocurrirá con el séptimo balón? Lo concreto es que seis de los Balones de Oro están exhibidos en el Camp Nou. Este último tiene un gran porcentaje gracias a su actuación con la Albiceleste en el torneo continental y por eso el rosarino fue consultado si existía la posibilidad de que sea presentado en algún edificio de la AFA.

“Yo encantado de que esto se muestre o se guarde en Ezeiza también. Como dije y no me canso de decirlo, gran parte de esto es gracias a la Copa América. Esto es de todo el grupo, más allá de que es un premio individual, es algo que se consiguió colectivamente, porque si no hubiéramos ganado la Copa América, no sé si este hubiera sido el resultado”.

La Pulga se ausentó en la práctica

El capitán argentino, luego de la emoción que significó obtener un nuevo premio al mejor jugador del año, se ausentó del entrenamiento del PSG por culpa de un cuadro de gastroenteritis. Así lo informó el parte médico emitido por el club en el que incluye a Leandro Paredes con el mismo problema estomacal. Habrá que ver si Messi se recupera para jugar esta tarde, cuando el elenco de Mauricio Pochettino reciba al Niza desde las 17.

Cabe recordar que el PSG es cómodo líder de la Ligue 1, con 40 puntos en 15 fechas y le lleva 12 a su inmediato perseguidor, el Rennes.