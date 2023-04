Patinando por un sueño

Una problemática que se repite: la difícil situación de los deportistas argentinos de no contar con fondos para poder costear los viajes para representar al país en las máximas competencias internacionales. Esta vez es Candela Mungo, quien se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo de patín artístico en Asunción, Paraguay, pero que debe juntar más de 2.000 dólares para poder llegar a cumplir su sueño de representar al país. Patina desde los 4 años, es de Bahía Blanca y comenzó su ­campaña de recaudación de fondos por redes sociales.

—¿A qué competencia accediste?

—Clasifiqué mediante un torneo nacional que se hizo acá en Argentina, a lo que es la semifinal de la Copa del Mundo que se hace en Paraguay. Y a partir de esas semifinales los 10 mejores puntajes clasifican a la final del mundo que se hace acá en Argentina.

—¿Y qué te piden para poder realizar el viaje?

—Los paquetes de viaje los arma la Confederación Argentina, digamos que no es que podamos viajar liberados, entonces tenemos que viajar mediante ese paquete, no hay otra opción. No es que podés armar tu itinerario y por ahí achicar algún costo. Son 2.100 dólares y después yo le tengo que pagar el viaje a mi profesor, es un poco más lo que hay que juntar, pero bueno, ya con eso es como que confirmaría que voy al viaje.

—¿Te sorprendió la respuesta del público y la cantidad de gente que te ayudó hasta el momento?

—Sí, la verdad que sí, me sorprendió la viralización que tuvo en un montón de redes sociales y la verdad que me habló gente de todo el país para contactarme. Estoy muy contenta porque siento que puede ser una manera de visibilizar el deporte y de que por ahí sponsors o gente del ámbito privado también se interese en colaborar.

—¿No recibiste ayuda de parte del Estado?

—Yo desde el área de Deportes tengo una beca que es de Secretaría de la Nación, pero bueno, la beca la verdad que es baja, el importe es de 7.500 pesos, no alcanza para nada. Pero bueno, sí hay gente de la política o del Gobierno que me está contactando como para darme una mano, pero es difícil de todas maneras.

—¿Qué infraestructura te provee, si es que te provee, el Estado? Espacios para entrenar, equipamiento que vos necesites, patines, cuestiones bien básicas de tu disciplina...

—No, la verdad que no, de eso no tenemos nada. Las condiciones son malas, es como que los patinadores acá en Argentina tienen un gran nivel y nos vamos medio arreglando.

—¿Cómo es tu día a día entre el patinaje y el trabajo?

—Yo me voy muy temprano a la mañana a entrenar, digamos, a la pista que es en Aldo Bonzi, yo vivo en Capital, pero bueno, la única pista que hay más o menos en condiciones es ahí. Y después laburo de profe de patín, pero es como que los profesores de patín tenemos que laburar mucho para que nos sirva. Paseo por todo el AMBA, un poco de la Provincia también para poder ganar plata y poder subsistir acá también, que me vine por una cuestión deportiva. Pero hay que bancarse, obviamente.

—¿Cuándo hay fecha de viaje?

—El 7 y 8 de mayo competiríamos, practicamos el 10, tenemos la práctica oficial allá en Paraguay, y la competencia es 11 y 12.

—¿Cómo es tu presentación?

—Son dos coreografías, una se llama style dance, que es una coreografía donde es un patrón obligatorio de pasos de patinaje artístico que todas las patinadoras lo hacemos, entonces dentro de esa coreografía está ese patrón obligatorio y tiene la característica también de que se usa ciertos ritmos musicales. Y después la otra es el free dance, que es una danza libre.

—¿Cómo podemos contribuir para que esto finalmente sea un hecho?

—Me pueden encontrar en mis redes sociales para que me sigan, que ahí estoy publicando todo. “Cande Mungo” en Instagram, @cande_mungo en Twitter y candemungo1 en TikTok. Además, quienes quieran ayudarme pueden hacerlo con un aporte económico a través de su cuenta de Mercado Pago, al siguiente alias: “cande.mungo.patin”.