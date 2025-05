Platense eliminó a San Lorenzo y se metió en la final del Torneo Apertura

Platense venció 1 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con un gol del ex-Estudiantes Franco Zapiola a los 26 minutos de la segunda etapa y se metió a la final del Torneo Apertura 2025. El Calamar de la dupla Orsi-Gómez mantiene vivo su sueño y, tras eliminar a Racing en octavos, a River en cuartos y al Ciclón en semis (todos de visitante), buscará el primer título de su historia ante Huracán en el Madre de Ciudades el próximo domingo 1° de junio. Este pudo haber sido el último partido de Miguel Ángel Russo como DT del conjunto de Boedo, ya que es el elegido por Juan Román Riquelme para el banco de Boca.

Está configurado para esto, Platense. Para entender sus limitaciones. Para promover un estilo siempre pragmático. Estéticamente poco vistoso, es posible: no amerita tener su versión en 3D en los cines. Pero lo que no ofrece desde lo vistoso, por caso, lo compensa con su corazón.

San Lorenzo no pudo. Intentó, empujó, sufrió, estuvo presente. Aunque el ingenio intermitente no le permitió romper el blindaje de Vázquez y Salomón. Ni tampoco dominar con facilidad en zona de Herrera y Picco, sostenidos por un Mainero laborioso y un Taborda desequilibrante por pegada y velocidad, pero a la vez por contracción táctica para sacrificarse. Para no ceder ni un centímetro en favor del adversario.

El Globo y el Calamar, a todo o nada

A diferencia del resto de los playoffs, será en terreno neutral y, además de la consagración del nuevo campeón, determinará al primer clasificado a la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, apenas consumada la clasificación del Calamar, la LPF comunicó cuándo comenzará la venta de entradas.

El expendio de tickets para la final comenzará este martes a las 16. Sin embargo, habrá una preventa exclusiva para clientes de NaranjaX que comenzará el lunes a las 16 hasta agotar stock. Al día siguiente (ósea, el martes 27), arrancará la venta de entradas para los socios de Huracán y Platense. Las mismas se podrán adquirir a través de la plataforma www.deportick.com.